Matthew Perry: la 'Reina de la ketamina' enfrenta su sentencia

Mientras el tribunal se prepara para emitir su decisión, la industria observa con atención un proceso que podría redefinir la forma en que se enfrentan este tipo de delitos en el futuro.

El proceso judicial por la muerte del actor Matthew Perry entra en una fase decisiva este 8 de abril, cuando Jasveen Sangha, conocida mediáticamente como la “Reina de la ketamina”, comparezca ante un tribunal de Los Angeles para recibir su sentencia. El caso, que ha generado amplio impacto en la industria del entretenimiento, no solo expone una red de distribución ilegal de sustancias, sino que también reabre el debate sobre las adicciones en Hollywood y la responsabilidad de quienes se lucran de ellas.

Sangha, de 42 años, es señalada como la principal responsable en la cadena de suministro de ketamina que derivó en la muerte del recordado protagonista de Friends, ocurrida el 28 de octubre de 2023. La acusada se declaró culpable el pasado 18 de agosto de múltiples cargos relacionados con la distribución de esta sustancia. En concreto, admitió su responsabilidad en tres cargos por distribución de ketamina, uno por distribución con resultado de muerte o lesiones graves y otro por almacenamiento y manipulación de drogas en su vivienda.

El peso de los cargos podría traducirse en una condena considerable. Según las autoridades, Sangha enfrenta hasta 20 años de prisión por almacenamiento de drogas, además de penas adicionales de hasta 10 años por cada cargo de distribución y una posible condena de hasta 15 años por la distribución que derivó en la muerte del actor. Estas cifras reflejan la gravedad de un caso que ha sido calificado como uno de los más sensibles en los últimos años dentro del sistema judicial estadounidense.

La investigación reveló que la muerte de Perry no fue un hecho aislado, sino el resultado de una red estructurada. De acuerdo con los fiscales federales, varios implicados habrían participado en el suministro de la sustancia. Entre ellos figura Salvador Plasencia, el médico que ya fue condenado a 30 meses de prisión tras declararse culpable de facilitar ketamina al actor. También aparecen Kenneth Iwamasa, quien habría administrado la droga el día de la muerte, así como Mark Chavez y Erik Fleming, señalados como parte del entramado.

Las autoridades han sido contundentes en su acusación, al afirmar que los implicados habrían explotado deliberadamente la vulnerabilidad del actor. “Los acusados se aprovecharon de los problemas de adicción de la víctima para obtener beneficios económicos”, señalaron los fiscales en documentos judiciales, evidenciando un patrón que va más allá de un simple delito y que pone en el centro una problemática estructural en la industria.

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La historia personal de Perry añade una dimensión aún más compleja al caso. El actor, reconocido mundialmente por su interpretación de Chandler Bing, había hablado abiertamente sobre su lucha contra las adicciones en su libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir. En esta obra, Perry relató con crudeza los desafíos que enfrentó durante años, convirtiéndose en una voz visible sobre los efectos devastadores del abuso de sustancias.

Tras su fallecimiento, también se conoció que el actor estaba explorando la posibilidad de llevar su vida a la pantalla grande, lo que habría representado un nuevo capítulo en su proceso de reconstrucción personal y profesional. Este contexto ha intensificado la atención mediática sobre el caso, que ahora es visto no solo como un proceso judicial, sino como un reflejo de los riesgos que persisten en entornos altamente exigentes como el entretenimiento.

La audiencia de este 8 de abril marcará un punto de inflexión. La sentencia contra Sangha no solo determinará su futuro legal, sino que también enviará un mensaje sobre cómo el sistema judicial aborda delitos relacionados con la distribución de drogas con consecuencias fatales. En un contexto donde la salud mental y las adicciones ganan cada vez más visibilidad, el desenlace de este caso podría tener implicaciones más amplias.

El caso de Matthew Perry continúa generando preguntas incómodas sobre la responsabilidad colectiva, la ética en el entorno profesional y los límites del poder económico cuando se cruza con la vulnerabilidad humana.