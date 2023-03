Momentos de terror vivieron jóvenes en Colombia al grabar un video de Tik Tok

Colombia/Tik Tok es una de las redes sociales que más está de moda entre los jóvenes en la actualidad. Por medio de retos que casi de forma inmediata se vuelven virales, sus usuarios visualizan un rápido crecimiento dentro de la plataforma provocando que estos empleen más tiempo utilizándola.

Sin embargo, son múltiples los accidentes que se han dado a raíz de los retos extremos o descuido de los usuarios al grabar un video para la plataforma sin medir las consecuencias de lo que pudiera ocurrir, poniendo sus vidas en peligro.

Este es el caso de cinco jóvenes en Colombia que disfrutaban de un paso por la zona rural de Sahagún en Córdoba.

Una de las jóvenes decidió encender la cámara y grabar un video con la intención de mostrarlo a sus seguidores. La conductora de una camioneta decidió participar del video sin prestar mucha atención a la carretera y sin imaginar que muy pronto estaría viviendo unos segundos de “terror”.

Al ritmo de la canción “California” del artista Feid, los jóvenes coreaban un extracto de la canción que dice “Bebé, me siento en California porque bebo y no me dicen nada”, cuando de un momento a otro la conductora pierde el control del vehículo por las dificultades del camino y termina volcándose en el lugar.

Gritos de angustia y terror fue lo que reflejaban las imágenes captadas dentro del video. “El carro de mi papá, el carro de mi papá” gritaba la conductora desesperadamente mientras sus compañeros le pedían que se calmara.

Al final del video en Tik Tok, se pudo ver como la joven que iba de copiloto graba el interior del vehículo con una expresión nerviosa, pero aliviada de que todos se encontraran con vida.

Afortunadamente, el auto recibió daños menores y sus ocupantes del vehículo solo sufrieron pequeños golpes. Una situación que de seguro quedará marcado en la vida.