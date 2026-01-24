Muere Agustín Clément, referente de las artes escénicas en Panamá

Su fallecimiento ha generado múltiples muestras de pesar y reconocimiento por parte de artistas, gestores culturales y ciudadanos, quienes destacan su talento, valentía y compromiso con el arte y la justicia social.

Ciudad de Panamá, Panamá/El reconocido actor, director, productor y activista cultural panameño Agustín Clément falleció el viernes 23 de enero, dejando un profundo vacío en el ámbito de las artes escénicas y la cultura nacional.

Con una trayectoria de más de tres décadas, Clément fue una de las figuras más influyentes del teatro panameño contemporáneo. Participó en más de medio centenar de producciones teatrales y recibió numerosos reconocimientos por su trabajo como actor, director y creador escénico. También incursionó en la televisión.

Más allá de su labor artística, Agustín Clément fue un activo defensor de los derechos humanos y de la comunidad LGBT+, convirtiéndose en un referente de visibilidad y lucha por la igualdad en Panamá. Su activismo y postura pública contribuyeron a abrir espacios de diálogo y reflexión en una sociedad en proceso de transformación.

Su fallecimiento ha generado múltiples muestras de pesar y reconocimiento por parte de artistas, gestores culturales y ciudadanos, quienes destacan su talento, valentía y compromiso con el arte y la justicia social.

Agustín Clément será recordado por su pasión por el teatro, su entrega a la cultura panameña y su legado como voz firme en favor de la diversidad y la inclusión.

