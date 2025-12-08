Artistas lloran la partida de Rafael Ithier, leyenda de la salsa y alma de El Gran Combo de Puerto Rico

Panamá/Puerto Rico y el mundo de la música latina despertaron con el corazón encogido tras confirmarse la muerte de Rafael Ithier, fundador, director, arreglista, pianista y propietario de El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años.

Ithier deja tras de sí a su esposa, cinco hijos y un legado que trascendió fronteras, convirtiéndose en pilar fundamental de la identidad cultural boricua.

La noticia, confirmada por su abogado Víctor Rivera a la emisora WKAQ, desató una ola de homenajes desde todas las generaciones y géneros musicales. Uno de los mensajes más emotivos llegó desde lo inesperado: el artista urbano Bad Bunny, quien escribió en redes sociales: “Gracias por una de las mayores aportaciones que ha tenido la música latina. Fundador del corillo y la familia más grande del mundo, porque El Combo no es solo una orquesta, es parte del alma y la cultura de un pueblo; El Gran Combo es Puerto Rico y en el mundo entero suena nuestra bandera. Que viva por siempre RAFAEL ITHIER”.

Nota relacionada: Ministerio de Cultura de Panamá reconoce trayectoria musical de El Gran Combo

Desde la sala, las palabras de duelo fueron profundas y cargadas de gratitud. Víctor Manuelle lo llamó “uno de los pilares más importantes en la historia del género” y lo despidió con cariño: “Hoy el cielo te recibe y te imagino con tu ronca voz diciéndole a Dios: ‘Esto está chévere, chévere’”. Tito Nieves confesó que los consejos de Ithier le “cambiaron la vida”, mientras que Grupo Manía lo definió como “el líder de líderes de todos los tiempos de la música tropical”.

Willie Colón reconoció su influencia como pionero: “Me inspiró y, a través de él, aprendí a ser innovador y comercialmente atractivo”. Por su parte, Ángel “Cucco” Peña destacó su humanidad: “Detrás del director exigente había un ser humano noble, generoso con su tiempo, con sus consejos y con su sabiduría”.

Michael Stuart, Richie Ray, Nicole Chacón, LimiT-21 y la “diva de Puerto Rico” también rindieron tributo, coincidiendo en que Ithier no solo fue un genio musical, sino un embajador incansable de la salsa y del orgullo puertorriqueño. La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación lo recordó como ganador de dos Latin GRAMMYs y del Premio a la Excelencia Musical.

Con su partida, Puerto Rico pierde a un gigante, pero su música, sus enseñanzas y su espíritu colectivo —encarnados en El Gran Combo— seguirán sonando como himnos de identidad en cada rincón donde se ame la salsa.

Datos tomados de El Nuevo Día de Puerto Rico y Excélsior de México.