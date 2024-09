Mujer adicta al vape sobrevive después de extraerle dos litros de 'líquido negro con sangre' de los pulmones

Jordan Brielle, una mujer de 32 años de Cincinnati, Ohio, ha compartido su dramática experiencia tras sufrir una grave emergencia médica vinculada a su adicción al vapeo. En un relato conmovedor, Brielle revela cómo su hábito de vapear la llevó a una situación crítica, con sus pulmones llenos de líquido "negro y sanguinolento", lo que resultó en un coma inducido médicamente y daños graves en sus pulmones.

Brielle, quien comenzó a fumar en su adolescencia y luego pasó al vapeo en 2021, gastaba hasta 500 dólares por semana en su adicción. "Estaba completamente adicta. Estaba vapeando tanto que dormía con el dispositivo y lo llevaba a la ducha conmigo. Mi consumo era excesivo”, explicó.

El pasado noviembre, Brielle comenzó a experimentar una "pesadez" en los pulmones, que inicialmente se diagnosticó como una infección respiratoria. A pesar de los continuos problemas respiratorios, que la llevaron al hospital varias veces por semana, no dejó su hábito: "Sentía como si hubiera 80 libras de presión sobre mi pecho", dijo. Su estado empeoró, con hinchazón y piel grisácea, pero persistió en usar el vaporizador.

La situación alcanzó un punto crítico cuando su pareja la encontró inconsciente en su casa, con "mucosidad negra saliendo de mi boca y mi nariz". La pareja, al ver la gravedad de la situación, llamó al 911 y realizó maniobras de reanimación mientras esperaba a los paramédicos. La mujer recuerda vagamente el momento en que fue intubada y llevada al hospital.

En el centro médico, encontraron que sus pulmones estaban llenos de dos litros de líquido, descrito como "jugo de vape" que se había convertido en un material similar al cemento, negro y lleno de sangre.

"Mi cuerpo estaba tratando de expulsar el líquido del cigarrillo electrónico que estaba dentro de mis pulmones. Era negro puro y lleno de sangre. Me lo estaban succionando”, añadió la mujer.

Brielle pasó 11 días en coma inducido y se enfrenta a la posibilidad de daños permanentes en sus pulmones. Además, sufre de una lesión cerebral leve debido a la falta de oxígeno durante el episodio.

A raíz de esta experiencia, ha dejado el vapeo y ahora comparte su historia para advertir a otros sobre los peligros del consumo de estos productos para fumar: "Le diría a cualquier otra persona que deje de fumar de cualquier forma que pueda", aconsejó. "Hágalo por su salud, su familia, su vida, sus pulmones; lo que sea que lo motive, use esa razón y deje de fumar. No le desearía a nadie más lo que pasé. Me siento agradecida de estar viva".