Mujer demanda a su esposo porque no se bañaba y el juez ordena que la indemnice

Aunque cada vez aumentan los divorcios, desde que se dejó de considerar catastrófico que una mujer registrara como divorciada en su estado civil, e incluso con el aumento del empoderamiento femenino en el que las mujeres ya no tienen que soportar abusos por parte de su pareja, lograrse separar es para algunas personas sinónimo de triunfo. Aun así, suena extraño pensar que un divorcio pudiera llevarse a cabo porque un miembro de la pareja no se baña.

Este año se conoció un caso que le dio la vuelta al mundo por lo particular de los argumentos. El divorcio se llevó a cabo en Turquía, donde una mujer demandó a su marido por que el hombre no se bañaba.

Según la mujer, su pareja no se preocupaba por la higiene personal, llevándola a ella a tomar medidas en el asunto.

Los medios turcos fueron los encargados de propagar la noticia, sacando a la luz el extraño caso en el que la dama se valió de sus abogados para mostrar al jurado que su esposo podía durar hasta cinco días seguidos con la misma ropa, que rara vez se bañaba o se cepillaba los dientes y que el olor a sudor era insoportable.

Los abogados de la defensa manifestaron la irresponsabilidad del hombre a la hora de vivir en pareja, añadiendo que no solo es importante en la vida marital factores como la fidelidad y el apoyo, sino también la comodidad.

Según lo dijo el abogado de la mujer, frente a la corte: "El motivo en el caso de divorcio que presentamos para nuestro cliente fue que la otra parte no prestó atención a la higiene personal”.

Cuando el tribunal escuchó los argumentos de la desesperada esposa aprobaron su solicitud de divorcio y adicionalmente ordenaron al hombre indemnizarla con 16 mil 500 dólares por los agravios a la mujer al hacerla soportar malos olores durante su matrimonio.

Cabe acotar que, aunque hay diferentes culturas, en todas ellas impera la necesidad de llevar una higiene adecuada, no solo para no incomodar a otros, sino por temas relacionados a la salud personal, ya que no bañarse con frecuencia puede llevar a la aparición de cultivos de bacterias en el cuerpo y enfermedades que pueden llegar a ser hasta contagiosas.