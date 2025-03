Mujeres solteras salen con varios hombres a la vez y lideran el uso de apps de citas, según estudios

Un estudio realizado por la plataforma de citas eHarmony reveló que muchas mujeres sin pareja pueden llegar a salir hasta con seis hombres al mismo tiempo, desafiando la idea tradicional de esperar a “la persona indicada” antes de comprometerse en una relación estable.

Este hallazgo refleja una transformación en la forma en que las mujeres experimentan su soltería. Mientras que en el pasado se esperaba que las mujeres permanecieran en espera del “hombre ideal”, ahora la tendencia ha cambiado: muchas prefieren explorar diferentes opciones antes de establecer una relación exclusiva. De hecho, la proliferación de aplicaciones de citas ha facilitado esta nueva dinámica, permitiendo que las solteras conozcan y evalúen a múltiples personas simultáneamente.

El auge de las plataformas de citas ha sido clave en esta evolución. Según un informe de GlobalWebIndex, existen aproximadamente 91 millones de usuarios activos en apps de citas, con una mayoría del 62% de hombres y un 38% de mujeres (Mott). Esta diferencia de género en las plataformas puede influir en la forma en que las mujeres gestionan sus interacciones románticas, permitiéndoles ser más selectivas y explorar distintas posibilidades antes de comprometerse con alguien.

Te puede interesar: La escena más cara del cine: $5 millones y 135 cámaras para 30 segundos de acción

Te puede interesar: Vanessa Hudgens subasta 99 pares de zapatos por aumento de talla tras embarazo

Otro factor interesante es el fenómeno del ghosting, una práctica en la que una persona desaparece sin explicación de la vida de otra después de varias citas. El estudio de eHarmony encontró que el 64% de los encuestados han sido víctimas de ghosting, mientras que un 51% admitió haberlo aplicado a otras personas. Esto sugiere que la tendencia a salir con múltiples parejas a la vez no solo implica explorar opciones, sino también gestionar el distanciamiento de manera más rápida y sin ataduras emocionales.

La decisión de salir con varios hombres a la vez no significa que las mujeres no busquen una relación seria, sino que se están tomando el tiempo de conocer mejor a sus posibles parejas antes de elegir a la persona adecuada. Un estudio publicado en el Journal of Experimental Social Psychology reveló que el 90% de las mujeres solteras mostraban más interés en un hombre comprometido en una relación, mientras que solo el 59% lo encontraba atractivo cuando sabían que estaba soltero.

Este tipo de comportamiento sugiere que las mujeres valoran la exclusividad, pero prefieren asegurarse de que están eligiendo a la persona correcta antes de invertir emocionalmente. Así, salir con varias personas a la vez no solo les da más opciones, sino que les permite evaluar con mayor claridad cuál es la pareja más compatible con sus intereses y valores.

Las citas ya no se basan únicamente en la búsqueda inmediata de una relación estable. Para muchas mujeres solteras, la soltería es una oportunidad para conocer, explorar y seleccionar con cuidado a la persona con la que realmente desean compartir una relación significativa. Esta tendencia marca un cambio importante en la forma en que se percibe el romance y demuestra que las reglas del amor han evolucionado, dando paso a una era donde la libertad de elección y el autoconocimiento son clave en la búsqueda del amor.