Vanessa Hudgens subasta 99 pares de zapatos por aumento de talla tras embarazo

Vanessa Hudgens sorprendió a sus fanáticos al anunciar la venta de su exclusiva colección de zapatos, luego de experimentar un cambio físico irreversible durante su embarazo: el aumento permanente de la talla de sus pies.

La noticia se dio a conocer el 19 de marzo a través de sus historias de Instagram, donde Hudgens, de 36 años, relató cómo la maternidad trajo consigo transformaciones que no esperaba. “Creo que la mayoría de ustedes sabe que cuando está embarazada, se le hinchan los pies. Pero lo que no sabía es que a veces los pies se quedan hinchados y crecen una talla entera”, expresó en un video citado por Us Weekly. La artista explicó que ahora necesita una talla más, por lo que decidió vender toda su colección.

Hudgens dio la bienvenida a su primer hijo en 2024 junto a su esposo, el beisbolista Cole Tucker. Aunque la pareja ha mantenido en reserva detalles como el nombre, género y fecha de nacimiento del bebé, este cambio en su vida personal ha motivado una reconfiguración de sus hábitos, incluyendo la venta de 99 pares de zapatos que ya no puede usar.

Los zapatos estarán disponibles a través de Placed, una plataforma especializada en la venta de artículos personales de celebridades. La subasta, que inicia el viernes 21 de marzo, se extenderá por solo 48 horas. “Algunos de mis pares favoritos estarán disponibles”, anunció Hudgens, adelantando que se incluyen modelos usados en eventos públicos y alfombras rojas.

En sus redes, la actriz incentivó la participación con un mensaje directo a sus seguidoras: “Si usás calzado talla seis o siete, hoy es tu día de suerte”. La campaña fue acompañada por un video institucional de Placed que destacaba el carácter exclusivo del evento: “Presentamos lo colocado por Vanessa… 99 pares de sus zapatos personales ahora pueden ser tuyos. Explorá su legendaria colección”.

Más allá de la necesidad personal, la decisión de Hudgens se ha interpretado como una jugada de marketing inteligente que fusiona storytelling, venta emocional y activación digital. La subasta ofrece a los seguidores la posibilidad de adquirir objetos con valor afectivo y simbólico, reforzando la cercanía con la celebridad a través de artículos íntimos.

Este anuncio llegó tras la aparición de Hudgens en la prestigiosa fiesta de Vanity Fair posterior a los premios Oscar, celebrada en Beverly Hills a principios de marzo. Allí, la actriz lució un vestido negro asimétrico de Dolce & Gabbana con detalles de plumas, acompañado de un moño alto y tacones de plataforma del mismo tono. Su esposo Cole Tucker optó por un traje completamente negro. Esta aparición pública antecedió el anuncio de la subasta, consolidando un mes de alta visibilidad mediática para Hudgens.

La venta de su colección no solo refleja la adaptación a los cambios físicos post embarazo, sino también su capacidad para capitalizar esos momentos con autenticidad y estrategia. Hudgens convierte una situación personal en una oportunidad comercial, conectando con su audiencia desde lo emocional y lo aspiracional. La subasta, sin duda, promete convertirse en uno de los eventos más comentados entre los seguidores de la moda y el entretenimiento.