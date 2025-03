Belinda rompe el silencio y respalda a Cazzu tras explosiva canción dirigida a Nodal y Ángela Aguilar

La música urbana se sacudió con el reciente lanzamiento de “Con Otra”, la nueva canción de Cazzu que ha generado una ola de reacciones en redes sociales por su potente letra de desamor, cargada de frases que muchos interpretan como claras indirectas a Christian Nodal y Ángela Aguilar. Pero lo que ha causado aún más revuelo es el inesperado respaldo de Belinda, expareja del cantante, quien no dudó en enviarle un contundente mensaje de apoyo a la trapera argentina.

Belinda fue una de las primeras figuras públicas en reaccionar al estreno del tema, calificándolo como un éxito rotundo. “Increíble, la jefa. Temazo”, escribió la intérprete de “Cactus”, acompañando su mensaje con varios emojis de corazón. La publicación rápidamente se volvió viral, alimentando la especulación de que con este comentario, la cantante mexicana estaría avalando las indirectas contenidas en la canción.

Cabe recordar que Belinda y Christian Nodal mantuvieron una relación amorosa durante casi dos años, lo que le da un peso especial a su reacción. Usuarios en redes sociales no tardaron en celebrar su mensaje: “No manches, jefa. Era exponerla, ¡no arrastrarla!”; “Nació un himno.”; “Una cachetada con guante blanco. ¡Qué temazo!” y “No se rompió ningún corazón, aquí todos somos adultos… Devoraste reina.”

La conexión entre ambas artistas no es nueva. En 2023, Cazzu ya había manifestado su admiración por Belinda, afirmando que creció escuchándola y que la consideraba “una artista increíble”. En aquella ocasión, Cazzu fue enfática: “La gente puede pensar y decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte, y nada, le tengo muchísimo respeto.”

La canción “Con Otra” ha sido interpretada por muchos como una respuesta elegante pero directa al triángulo amoroso que involucró a Cazzu, Nodal y Aguilar. Aunque no menciona nombres, la letra es incisiva. Entre las estrofas más comentadas destacan: “Será con otra y recordarás como tú te reías el día que estuve en tu lugar.”; “Te enloqueces cuando él habla conmigo, él me extraña y yo ni siquiera lo miro.”; “Niña, yo no tengo intenciones de quitártelo, pero fuiste mala y todo se paga.”

Este tema fusiona el ritmo de la cumbia con el desamor, y en él, Cazzu se dirige a la mujer que “le quitó” a su pareja, a quien le advierte sobre lo que puede esperar de él. Sin embargo, también deja claro que no siente odio ni busca rivalidades: “No eres mi enemiga”, expresa en uno de los versos.

Con el respaldo de Belinda y la intensa reacción del público, “Con Otra” se perfila como uno de los temas más virales del año, no solo por su calidad musical, sino por la polémica que la rodea.