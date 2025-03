El día que Eminem rechazó protagonizar Rápidos y Furiosos y eligió un camino que lo llevó al Oscar

Antes de que “Rápidos y Furiosos” se transformara en una de las franquicias más rentables y longevas del cine de acción, Universal Pictures tenía en mente a un protagonista muy diferente al que finalmente vimos en pantalla. El rapero Eminem, que por entonces ascendía vertiginosamente en el mundo musical, estuvo a punto de convertirse en Brian O’Conner, el personaje que terminó siendo inmortalizado por Paul Walker. Sin embargo, una decisión crucial llevó al artista por otro rumbo, abriéndole la puerta a un éxito inesperado que lo consagraría no solo en la industria musical, sino también en la cinematográfica.

Según reveló CBR, Eminem fue la primera opción de los estudios para encabezar el elenco de la película que, con el tiempo, se convertiría en una saga multimillonaria. Universal buscaba atraer a un público más amplio y joven, aprovechando la popularidad del rapero tras los éxitos de The Slim Shady LP y The Marshall Mathers LP. Pese a que su experiencia como actor se limitaba a videoclips y cameos, su carisma y conexión con las masas eran atributos que el estudio consideraba clave para garantizar el impacto comercial del filme.

No obstante, como detalló Screen Rant, la propuesta llegó en un momento decisivo para el artista. Eminem enfrentaba la disyuntiva entre debutar como protagonista en una superproducción de acción o embarcarse en un proyecto mucho más personal: 8 Mile, una película semiautobiográfica ambientada en el Detroit natal del rapero, centrada en sus orígenes y su lucha por abrirse camino en el mundo del hip-hop.

La agenda del artista no era compatible con los tiempos de rodaje de Rápidos y Furiosos, y la balanza se inclinó hacia 8 Mile. Esta elección marcaría un antes y un después en su carrera. De acuerdo con Express UK, la banda sonora del filme incluyó el tema “Lose Yourself”, que no solo fue un fenómeno de ventas, logrando certificación de cuádruple platino, sino que además le otorgó a Eminem el Premio Oscar a Mejor Canción Original, un logro inédito para un rapero en ese momento.

Años después, el propio Brian May, guitarrista de Queen, describiría una situación similar al elegir un camino no convencional en la creación de We Will Rock You: “Hoy en día la gente cree que la canción siempre ha existido, que no tiene un autor, y eso es el mayor cumplido que puedo recibir”. De alguna manera, Eminem logró algo comparable en el cine, dejando su huella indeleble con una obra que, como su música, parece haber existido siempre.

El lugar que dejó vacante fue ocupado por Paul Walker, quien encarnó a Brian O’Conner dotándolo de una autenticidad y sensibilidad únicas. Su interpretación equilibró a la perfección la acción explosiva con la complejidad emocional, convirtiéndose en un símbolo de la saga. La dinámica entre Walker y Vin Diesel (Dominic Toretto) fue clave para cimentar el éxito de la franquicia, que continuó tras la trágica muerte del actor.

Pero el vínculo de Eminem con el universo de Rápidos y Furiosos no se cerró del todo. En 2015, durante la producción de Furious 7, el rapero fue nuevamente contactado, esta vez para contribuir con una canción para la banda sonora. Sin embargo, como señaló Express UK, Eminem declinó la oferta por segunda vez, ya que estaba concentrado en la creación de música para la película Southpaw, protagonizada por Jake Gyllenhaal. El artista no quiso lanzar dos temas simultáneamente que compitieran entre sí en los rankings, por lo que volvió a alejarse de la saga.