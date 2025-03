Bruce Willis cumple 70 años y su familia pide mensajes de apoyo mientras lucha contra enfermedad

En una jornada cargada de emoción, su esposa Emma Heming apeló al cariño de los admiradores del intérprete y les pidió que hicieran llegar su apoyo en este momento tan especial.

“Es el cumpleaños de Bruce, y si hay una cosa que sé, es que no hay mejor fan que un fan de Bruce. Así que llénenlo con todo el amor hoy—lo sentirá, juro que lo hará. Son un grupo poderoso. Me encanta cómo lo apoyan, y estoy profundamente agradecida de que él los tenga”, escribió Heming en Instagram. El mensaje, acompañado de una fotografía entrañable, no tardó en recibir miles de reacciones, entre ellas las de las hijas del actor.

Tallulah Willis expresó: “¡¡Lo amamos!!”, mientras que Scout Willis comentó: “¡Esto es tan hermoso Emma!”. Ambas hijas, fruto del matrimonio que el protagonista de Duro de Matar mantuvo con Demi Moore, también mostraron su apoyo incondicional durante esta fecha simbólica.

Desde que se conoció el diagnóstico de Bruce Willis, su familia ha mantenido una actitud abierta y solidaria. Rumer Willis, la hija mayor del actor, respondió recientemente a las inquietudes de sus seguidores a través de Instagram, donde compartió un mensaje alentador sobre el estado de salud de su padre: “Está muy bien, gracias por preguntar. Mañana es su 70º cumpleaños, así que envíenle muchos buenos deseos”.

La unidad familiar ha sido clave para enfrentar esta etapa. En una entrevista concedida a ITV, Rumer destacó la fortaleza que han encontrado en su vínculo: “Está muy bien. Creo que, obviamente, como mucha gente en California, lo que más nos asusta son los incendios y querer asegurarnos de que todo esté bien. Porque en mi familia todos somos tan unidos, creo que lo más hermoso es la forma en la que nos apoyamos unos a otros, es tan encantador, porque realmente somos una unidad”.

Además, Rumer valoró la madurez con la que sus padres gestionaron su divorcio en el año 2000, lo cual permitió a sus hijas crecer en un entorno de respeto y comprensión. “Creo que lo que más agradezco es que, incluso cuando se separaron, crearon una base tan hermosa para priorizarnos a mis hermanas y a mí, que nunca sentí que tenía que elegir o que nunca jugaron unas contra otras. Somos una familia y seguimos siendo una familia, pase lo que pase”, confesó.

Más allá del plano familiar, Emma Heming se ha convertido en una figura activa en la visibilización de la demencia frontotemporal y el rol de los cuidadores. En diversas ocasiones, ha compartido reflexiones y recursos para ayudar a otras familias que atraviesan situaciones similares.

En el Día Nacional del Cuidador, Heming reveló una conversación significativa con un profesional médico que la impactó profundamente. “Nada me hace más feliz que poder ayudar, pero me sorprende que nuestros médicos no tengan ya un directorio de apoyo para los cuidadores”, escribió, tras ser consultada sobre cómo asistir a una familia con un diagnóstico de Alzheimer de inicio temprano.

La esposa del actor también ofreció una recomendación práctica que busca transformar el apoyo a los cuidadores: “En lugar de decir ‘avísame si necesitas algo’, digan ‘así es como puedo ayudarte’. Un pequeño acto de bondad puede marcar una gran diferencia”, señaló, subrayando la importancia de la empatía en estos contextos.

Desde que se conoció el diagnóstico, la familia de Bruce Willis mantiene firme la intención de generar conciencia sobre esta enfermedad. “Bruce siempre creyó en usar su voz para ayudar a los demás y generar conciencia sobre temas importantes. Si pudiera hacerlo hoy, estaría luchando por llevar atención global a esta enfermedad y a todas las familias que también la enfrentan”, afirmaron en un comunicado conjunto.

En su cumpleaños número 70, Bruce Willis no solo fue homenajeado por su trayectoria cinematográfica, sino también por la fortaleza con la que enfrenta este nuevo capítulo de su vida. El afecto de su familia, y el respaldo de millones de seguidores alrededor del mundo, se convirtieron en el mejor regalo para el actor que dejó huella en la historia del cine.