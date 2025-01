A$AP Rocky enfrenta el juicio que podría enviarlo a prisión por 24 años

Mientras su carrera artística alcanza nuevas alturas como coanfitrión de la Met Gala 2025 y protagonista de una película dirigida por Spike Lee, el rapero de 36 años está en el centro de un juicio que podría cambiarlo todo. La acusación: disparar un arma contra su excompañero y amigo de la adolescencia, Terell Ephron, más conocido como A$AP Relli, en un incidente ocurrido en 2021. Con cargos de agresión agravada y la posibilidad de enfrentar hasta 24 años tras las rejas, A$AP Rocky está en el ojo del huracán legal y mediático.

La historia de A$AP Rocky y A$AP Relli comenzó en las calles de Nueva York, donde ambos formaron parte del colectivo A$AP Mob, cuyo nombre significa “Always Strive and Prosper” (Siempre esfuérzate y prospera). Este grupo no solo definió una nueva era en la música urbana, sino que también consolidó amistades que, en este caso, terminaron en tragedia.

Todo se desmoronó la noche del 6 de noviembre de 2021 en Hollywood. Según el testimonio de Ephron, Rocky lo citó para resolver una disputa. Lo que comenzó como una conversación escaló a un enfrentamiento en el que, según Ephron, Rocky disparó tres o cuatro veces en su dirección, hiriéndolo levemente en los nudillos. Ephron presentó casquillos como evidencia y acudió a la policía dos días después.

“Es un milagro que haya sobrevivido a ese tiroteo”, declaró irónicamente el abogado defensor Joe Tacopina, aludiendo a la gravedad de las acusaciones y la falta de pruebas contundentes. El caso contra A$AP Rocky depende en gran medida del testimonio de Ephron y de un video de vigilancia que, según la fiscalía, muestra al rapero sosteniendo un objeto que parece un arma. Sin embargo, la defensa argumenta que las pruebas son circunstanciales.

“El video no muestra claramente a Rocky disparando. No hay huellas dactilares, ni casquillos recuperados por la policía en la escena, ni el arma utilizada”, señaló Tacopina, quien también cuestionó la credibilidad de Ephron.

El fiscal adjunto John Lewin, conocido por casos de alto perfil como la condena del empresario Robert Durst, lidera la acusación. Mientras tanto, la decisión de permitir cámaras en la sala de audiencias convierte este juicio en un espectáculo público.

El juicio no podría llegar en un peor momento para A$AP Rocky. Con dos hijos pequeños junto a Rihanna, RZA y Riot Rose, el rapero ha intentado mantener a su familia alejada del foco mediático. Según informó su abogado, es poco probable que Rihanna asista al juicio, una medida para protegerla del estrés del proceso judicial.

Con un juicio que podría extenderse hasta tres semanas, el destino de A$AP Rocky está en manos de un jurado que deberá decidir si el testimonio de Ephron es suficiente para una condena. Para la defensa, desacreditar a Ephron y resaltar la falta de pruebas físicas será clave: “Estamos hablando de un caso construido sobre palabras y percepciones, no sobre evidencia sólida”, afirmó Tacopina durante una audiencia preliminar.