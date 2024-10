Amazon retira libro de memorias de la fallecida esposa de Sean Diddy Combs tras presiones de sus hijos

La plataforma de comercio electrónico ha decidido retirar un libro titulado KIM’S LOST WORDS: A journey for justice, from the other side…, luego de que los hijos de Kim Porter, fallecida en 2018, cuestionaran públicamente su autenticidad.

Christian Combs, Jessie Combs, D’Lila Combs y Quincy Taylor Brown, en una declaración conjunta publicada en Instagram el 24 de septiembre, afirmaron: “Las afirmaciones de que nuestra madre escribió un libro son simplemente falsas. No lo hizo. Y cualquiera que afirme tener un manuscrito está tergiversando su propia realidad”.

Este comunicado se produce en medio de la controversia en torno a las memorias, las cuales, según declaraciones del editor Chris Todd al Daily Mail, estaban basadas en un disco duro compartido por Porter que supuestamente contenía escritos sobre su relación con Sean “Diddy” Combs.

Sin embargo, los hijos de la actriz desestimaron la credibilidad de cualquier “amigo” que hable en su nombre, subrayando: “Por favor, comprendan que cualquier supuesto ‘amigo’ que hable en nombre de nuestra madre o de su familia no es un amigo. Tampoco tienen en cuenta sus mejores intereses”.

Amazon, al tomar nota de la disputa, comunicó: “Nos enteramos de una disputa relacionada con este título y se lo hemos notificado al editor. El libro no está disponible actualmente para la venta en nuestra tienda”.

La muerte de Kim Porter, a causa de neumonía, dejó una huella profunda en la vida de sus hijos, quienes han expresado el dolor que todavía sienten. “Nuestras vidas quedaron destrozadas cuando perdimos a nuestra madre. Ella era nuestro mundo y nada ha sido igual desde que falleció. Si bien ha sido increíblemente difícil aceptar que nos la hayan arrebatado tan pronto, la causa de su muerte ya se ha establecido hace tiempo. No hubo ningún crimen”, señalaron en su declaración.

Aunque los hijos de Porter no se refirieron directamente a los recientes problemas legales de Diddy, arrestado el 16 de septiembre por cargos de conspiración con fines de extorsión y otros delitos, también hicieron un llamado a dejar de lado las especulaciones y teorías conspirativas que rodean la muerte de su madre. “Nuestra madre debería ser recordada por la mujer hermosa, amable, fuerte y amorosa que fue. Su memoria no debería verse manchada por horribles teorías conspirativas”, concluyeron.

Este episodio pone de relieve la lucha de la familia por preservar la memoria de Kim Porter, frente a las controversias que surgen tras su partida.