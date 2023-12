'Amigos' | El nuevo tema de J Balvin en respuesta a las pullas de Bad Bunny ¿Qué dice?

El pasado 13 de octubre, Bad Bunny lanzó su quinto álbum de estudio titulado "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", en un intento por emular el indiscutible éxito que logró con "Un verano sin ti". Sin embargo, desde el inicio de su lanzamiento, el disco se vio envuelto en medio de la polémica por las supuestas "pullas" que Bad Bunny lanzó en varias de sus canciones en contra otros artistas. Uno de ellos fue el colombiano J Balvin, con quien colaboró en el pasado.

De las 22 canciones que componen "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", hay una que sobresale por encima del resto. No por su mezcla de sonidos, sino más bien por las indirectas hacia un cantante en particular. Esa es "Thunder y lightning", tema que Benito escribió junto con Eladio Carrión y en el que parece descargar todo su enojo contra J Balvin al que acusa de "ser amigo de todos" de manera peyorativa.

“Thunder, lightning, yo soy un astro/ Ricky Martin Ustede’ me han visto, to’s mis temas están charting/ Ustede’ me han visto, siempre ando con los mismo’/ Mientras ustedes son amigos de to’ el mundo como Balvin”, reza el verso que menciona al artista de Medellín. La crítica tomó por sopresa a los fanáticos porque se sabe que Bad Bunny y Balvin eran bastante cercanos, de hecho, grabaron múltiples colaboraciones juntos como ‘No me conoce’ y ‘Que pretendes’; incluso tienen un álbum colaborativo llamado ‘Oasis’.

Dos meses después que se desatara la controversia, J Balvin ha estrenado "Amigos", un tema que muchos creen es la respuesta a Bad Bunny. El sencillo se estrenó en el Sphere, la enorme esfera LED, ubicada en el hotel 'The Venetian', en Las Vegas. El anuncio fue proyectado con una frase que decía: “J Balvin no necesita más amigos”.

Los fans podrían haberlo malinterpretado como una respuesta a Thunder y Lightning, pero el colombiano dijo que su tema no tiene nada que ver con el Conejo Malo. “No tengo tiempo para eso. Siento mucho amor por el chico”, expresó Balvin. “El amigo que conocí en ese momento era increíble, ¿sabes? Entonces, él podría estar pasando por algo”.

“Lo veo como un hermano pequeño, así que es como estar enojado con tu hermano pequeño, así que no lo voy a tomar como algo personal”, agregó. Amigos, dijo, “no es una respuesta”.

La realidad es que "Amigos" es un regreso a lo que Balvin llama “reguetón romántico”, la música que enamoró a sus fans en primer lugar. Dice que cuando lanzó la apasionante Dientes en septiembre, el tema urbano latino inspirado en los clubes de la década del 2000 que interpola Yeah! de Usher, sus fanáticos esperaban reggaetón, su “sonido original”, como él dice. Ahora les ha dado exactamente lo que quieren.

Balvin canta “Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera. Yo, tuve que soltarte aunque eso me doliera” en el sentimental sencillo. Temáticamente, se trata de cómo “la rutina puede matar el amor”, dice; que a veces una relación puede volverse más como una amistad, y “la pasión desaparece, y eso es algo que le sucede a todo el mundo”.

