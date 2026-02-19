Ángela Aguilar y Christian Nodal son escoltados tras balacera: qué pasó realmente

Momentos de tensión vivieron los artistas luego de quedar en medio de un enfrentamiento armado en Zacatecas.

Imágenes recientes muestran a la pareja siendo escoltada por fuerzas de seguridad tras el ataque registrado el pasado 12 de febrero en la carretera federal 54, cuando salían del rancho “El Soyate”.

Lo que inicialmente generó rumores sobre un presunto atentado directo fue aclarado por las autoridades estatales, quienes aseguraron que los hechos no estaban dirigidos contra los intérpretes, sino que formaron parte de un operativo contra el crimen organizado.

De acuerdo con el fiscal de Zacatecas, Christian Paul Camacho Osnaya, el enfrentamiento se originó tras la captura de un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entre los detenidos se encontraba Flavio Alberto “N”, alias “El Braca”, identificado como jefe de plaza en el municipio de Tabasco.

La detención provocó una reacción violenta de civiles armados, quienes atacaron a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) con armas de alto calibre y artefactos explosivos. Fue en ese momento cuando el vehículo en el que viajaban Ángela y Nodal transitaba por la zona.

El fiscal explicó: “De muy mala suerte, les tocó que, justamente, cuando iban saliendo del rancho, Ángela y Christian vieron esta agresión entre la policía estatal en contra de civiles armados”. También aclaró: “la agresión no fue en contra de ellos, ellos no se encuentran lesionados ni nada, incluso los vehículos de ellos no sufrieron ninguna agresión, pero sí solicitaron el apoyo a las autoridades”.

Tras percatarse del riesgo, el equipo de seguridad privada de la pareja maniobró para regresar al rancho y resguardarlos. Posteriormente, la policía estatal implementó un operativo para escoltarlos hasta el aeropuerto.

El funcionario subrayó además que la pareja mantuvo la calma durante el incidente: “No iban en shock, ellos cuentan con su propio equipo de seguridad. Christian Nodal cuenta con un equipo de seguridad muy robusto, pero de manera particular, ellos contratan directamente a una empresa”.

El enfrentamiento dejó daños visibles en el asfalto de la carretera, producto de la detonación de un explosivo dirigido contra la policía estatal. El operativo se mantuvo activo durante varias horas para garantizar la seguridad en la zona.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, reiteró que la agresión estuvo dirigida exclusivamente contra la corporación policial y que ningún civil resultó herido.

En medio de la confusión, surgieron versiones que señalaban la presencia de Pepe Aguilar en el lugar. El cantante desmintió esa información mediante un comunicado: "Yo me encuentro en la Ciudad de México. En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo, como lo explico el Secretario General de Gobierno del Estado. (...) Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas”.

Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar y heredera de una de las dinastías más influyentes de la música regional mexicana, se ha consolidado como una de las voces jóvenes más destacadas del género ranchero. Con nominaciones al Latin Grammy y millones de seguidores en redes sociales, representa la continuidad de una tradición artística que comenzó con sus abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Por su parte, Christian Nodal es uno de los máximos exponentes del mariacheño, fusión entre mariachi y norteño. Desde el éxito de “Adiós Amor”, el sonorense ha encabezado listas de popularidad en México y Estados Unidos, obteniendo múltiples premios Billboard y Latin Grammy.

Ambos artistas no solo comparten una relación sentimental que ha captado la atención mediática, sino también un peso significativo en la industria musical latina.

Zacatecas ha enfrentado en los últimos años episodios de violencia vinculados a disputas entre grupos criminales. El CJNG es una de las organizaciones señaladas por autoridades federales como responsable de diversos hechos delictivos en la región.

Aunque en esta ocasión la pareja resultó ilesa, el incidente evidenció la complejidad del panorama de seguridad en el estado. La rápida reacción de su equipo privado y el acompañamiento policial evitaron consecuencias mayores.

Las imágenes de Ángela Aguilar y Christian Nodal escoltados tras la balacera se han viralizado, recordando que incluso figuras públicas de alto perfil pueden verse expuestas a situaciones de riesgo en contextos de violencia ajenos a su actividad profesional.