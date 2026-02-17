Backstreet Boys buscan el Super Bowl 2027 y sueñan con reunir a Britney Spears en el halftime

En medio de su exitosa residencia en el Sphere de Las Vegas, la agrupación ya piensa en su próximo gran desafío: encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2027.

La propuesta no solo incluye a la icónica boy band, sino también la posibilidad de reunir a figuras clave del pop de finales de los noventa y comienzos de los 2000, como Britney Spears y NSYNC.

La iniciativa fue revelada en una entrevista con la revista People, donde AJ McLean confirmó que impulsó una campaña digital para postular oficialmente al grupo. “Acabo de empezar una petición online en nombre del grupo para que hagamos el halftime 2027”, declaró el cantante, dejando claro que el proyecto va en serio.

El próximo Super Bowl que se celebrará en el área de Los Ángeles tendrá como sede el imponente SoFi Stadium. Para McLean y Kevin Richardson, la ciudad representa algo más que una parada profesional: ambos la consideran su hogar. Esa conexión emocional con California es uno de los motores detrás del deseo de liderar el espectáculo.

Nick Carter, por su parte, visualiza el show como una auténtica “explosión pop”, una celebración nostálgica que reúna a artistas que dominaron las listas de éxitos hace más de dos décadas. Entre los nombres que mencionó están Britney Spears y NSYNC, dos referentes indiscutibles de la misma generación musical.

La idea de sumar a Spears y NSYNC no sería un debut absoluto en el evento. Ambos participaron en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XXXV, celebrado el 28 de enero de 2001. En aquella edición compartieron escenario con Aerosmith, Mary J. Blige y Nelly, en una de las presentaciones más recordadas de la época.

Ese mismo año, los Backstreet Boys también tuvieron presencia en el evento, aunque en un rol distinto: interpretaron el himno nacional, pero no formaron parte del espectáculo central del entretiempo. Ahora, más de dos décadas después, buscan ocupar ese lugar protagónico.

Carter incluso abrió la puerta a incluir a 98 Degrees y otros artistas vinculados al auge del pop adolescente de finales del siglo XX. “Somos parte de un club de todos esos artistas”, afirmó, aludiendo a la generación que marcó una era en la industria musical.

Howie Dorough adelantó que, de concretarse la oportunidad, la puesta en escena podría incorporar elementos aéreos dentro del estadio, en línea con los recursos visuales que el grupo ha utilizado en otras producciones. La ambición es trasladar la experiencia inmersiva que actualmente ofrecen en Las Vegas a un escenario global como el del Super Bowl.

La residencia de la banda en el Sphere se ha caracterizado por un despliegue tecnológico de última generación, con efectos visuales envolventes y una producción de gran escala. Según McLean, el espectáculo ha sido el resultado de un proceso creativo colaborativo desde su concepción hasta la primera función. El grupo participó activamente en el desarrollo conceptual, algo que consideran clave repetir en un evento de alcance mundial.

Aunque todavía no han encabezado el halftime show, los Backstreet Boys sí formaron parte del entorno del más reciente Super Bowl LX, aunque desde el ámbito publicitario. El grupo protagonizó un anuncio de T-Mobile junto al comediante Druski y el músico Machine Gun Kelly. En el comercial reinterpretaron la letra de su éxito “I Want It That Way” para adaptarla a los servicios de la compañía.

Para Dorough, participar en el Super Bowl, ya sea cantando el himno, actuando en el medio tiempo o formando parte de una campaña publicitaria, representa una meta profesional para cualquier artista. Ahora, con una petición en marcha y el respaldo de su legado musical, los Backstreet Boys apuestan por convertir la nostalgia pop en el espectáculo central del Super Bowl 2027 en Los Ángeles.