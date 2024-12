Ángela Aguilar en el ojo del huracán tras interpretar 'Como la flor' de Selena Quintanilla

Aunque su actuación fue aplaudida por muchos, la artista no escapó de las críticas y las inevitables comparaciones con Cazzu, la expareja de Christian Nodal, quien también interpretó recientemente esta canción en un programa de YouTube.

La actuación de Ángela Aguilar fue capturada en varios videos que se hicieron virales en plataformas como TikTok. En ellos, la joven cantante ejecuta su interpretación con el talento que la caracteriza, pero un “whistle note” hacia el final de la canción generó una ola de comentarios negativos. Algunos internautas señalaron que el homenaje no estuvo a la altura del legado de Selena.

“Selena no gritaba”, “Ese whistle note rompió tímpanos, no corazones”, y “No le llega ni a los talones a Selena” fueron algunos de los comentarios más repetidos. Sin embargo, no solo Selena fue parte de la conversación. Los usuarios también compararon a Ángela con Cazzu, quien interpretó el mismo tema semanas antes en el programa ¡FA! en YouTube.

La situación escaló al punto de que algunos incluso acusaron a Ángela de “querer copiarle” a la rapera argentina. Otros comentarios, como “Cazzu es la reina” o “Se quiere parecer a Cazzu”, hicieron evidente que las críticas no solo se dirigieron a su interpretación, sino también a su estilo.

A estas comparaciones se sumaron rumores que alimentaron aún más la controversia. En redes sociales, circuló la versión de que Pepe Aguilar, padre de Ángela, habría prohibido a su público mencionar el nombre de Cazzu durante los conciertos de su hija. Ante esta situación, el propio Pepe desmintió los rumores en una transmisión en vivo, calificándolos como “totalmente falsos”.

Por otro lado, las tensiones entre Ángela y Cazzu también fueron avivadas por declaraciones pasadas. Aunque nunca mencionó directamente a la rapera argentina, Cazzu criticó el género urbano por “denigrar a las personas”, lo que algunos interpretaron como un ataque indirecto hacia Ángela y su incursión en la música pop.

Este episodio no es aislado. Ángela Aguilar ha protagonizado diversas polémicas a lo largo del año, desde el inicio de su relación con Christian Nodal hasta su reconocimiento como “Mujer del Año” por la revista Glamour, una distinción que desató indignación en redes sociales. Algunos usuarios incluso organizaron peticiones para que se revocara el título, argumentando que sus recientes actitudes no eran dignas de tal reconocimiento.

A pesar de las críticas, Ángela Aguilar continúa consolidándose como una de las artistas más buscadas y comentadas en México. Según Google Trends, su nombre fue el más consultado en 2024, lo que confirma su impacto en la cultura popular.

Aunque sus detractores señalan que las controversias opacan su talento, Ángela ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad para superar adversidades y mantenerse en el foco mediático. Mientras tanto, su interpretación de “Como la flor” sigue generando conversación, consolidándola como una figura que, guste o no, siempre da de qué hablar.