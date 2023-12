Anuel lanza canción contra Arcángel y los usuarios le piden que use 'subtítulos'

La controversia entre Arcángel y Anuel ha sido el tema tendencia en redes sociales durante el fin de semana, después que el intérprete de "Sigues con él" afirmara en una entrevista que entre él y Anuel no existe ningún tipo de amistad y que el "Real hasta la muerte" le tiene "envidia" a Bad Bunny por el éxito que tiene.

Tras estas declaraciones, Anuel respondió a su rival asegurando que su carrera dependía de colaboraciones con otros artistas como Bad Bunny para seguir pegado.

"Concierto 'sold out' en Washington D.C y tú, Arcángel esperando a que Bad Bunny te monte en una canción o te invite a un concierto para poder revivir tu carrera y tú que esperas pacientemente mamándoselo en todas las entrevistas. Tu álbum salió y nadie se dio cuenta, eso lo ponen en La Calma (barrio donde creció Arcángel), nada más cuando tú llegas pa' que no te sientas mal", escribió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la polémica lejos de quedar solo en palabras, pasó al terreno musical. El primero tirar fue Arcángel quien estrenó su canción "Feliz Navidad 8", una versión decembrina en el que le canta sus cuatro verdades a Anuel sacando a relucir temas controvertidos vividos por el artista como su paso por la cárcel y la crianza de su hija con Yailin.

"No sé tú, pero yo nunca he paga'o pa' entrar a PR. Soy el ojo de la güija, ¿oíste, sabandija? No te fija' que tiene a un chota criando a tu hija (Ouh). Tú no sale', cabrón, tú y yo nunca vamo' a ser iguale'. A mí me escoltan bandidos, a ti te escoltan los federales", dice el estribillo de la canción.

De igual forma se refirió a la música que cada uno realiza y su calidad, pues según dejó claro Arcángel, para él Anuel no es competencia: "Cuando tú estabas en los moco', yo ya hacía ticket. Cuando todo para ti era un simple sueño. Ya yo de este género era dueño. La ma, yo te entierro debajo 'e la grama", dice uno de los versos.

Como era de esperarse, Anuel no se quedó callado y la noche del domingo 17 de diciembre, lanzó su "tiraera" 'Glock, Glock, Glock', tema que dura 10 minutos y en el que presume ser mejor artista que Arcángel por la cantidad de seguidores en las redes sociales y reproducciones que tiene en las plataformas musicales.

No obstante, la reacción de los usuarios no ha sido precisamente para alabar el talento del boricua, pues muchos le pidieron que usara traductor o subtítulos porque no se le entiende lo que está cantando. Otros dijeron sentirse muy decepcionados de los versos, ya que esperaban "estrofas más contundentes".

"Que le ponga subtítulos pa' poder entender algo"; "Mejor te hubieras quedado callado"; "No entiendo su letra, la música es horrible"; "Quién vota para que la borre"; "Era humillarlo, no humillarte tú"; "Ahora falta que salga con letra para entender que fue lo que dijo", fueron algunos de los comentarios más destacados.