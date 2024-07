'Tu mujer me ama' | Anuel no supera a Karol G y vuelve atacar a Feid

El artista de trap, Anuel AA, mantuvo una relación con la cantante colombiana Karol G iniciando desde el 2018, el noviazgo ente ambos se había destacado por ser mediático en redes sociales y en conciertos en donde se profesaban un amor eterno con sus canciones, dedicatorias, estilo de vida, viajes, mensajes, etc. Sin embargo, terminaron tempestivamente en el 2021 con rumores de infidelidad y problemas en la pareja.

Anuel AA no dudó en mostrar apasionado amor hacia la dominicana Yailin La Más Viral, sin embargo, al mismo tiempo se rumoraba que trataba de recuperar la relación con la colombiana. Finalmente, terminó con Yailin cuando la mujer aun estaba embarazada de un hijo suyo.

Karol G oficializó su relación con Feid, quien también es antioqueño, pero a diferencia de Anuel AA la cantante había mostrado en redes sociales mensajes que hacían intuir en sus fans que se había tomado su tiempo para sanar psicológicamente la ruptura con su ex.

Cuando las primeras imágenes de Karol G y Feid tomados de la mano inundaron las redes sociales Anuel se pronunció en las suyas y en los conciertos tirándole improperios al nuevo novio de la colombiana.

Ahora, casi cuatro años después, Anuel AA vuelve a arremeter contra Feid porque el antioqueño dijo en una entrevista con Young Miko que su canción de trap favorita es Diles, una canción publicada en 2016 en la que colaboraron Bad Bunny, Ozuna, Farruko, Arcangel y Ñengo Flow.

Anuel respondió indignado porque la canción favorita de Feid no fuera una suya: “Tu mujer todavía me ama. Preocúpate por eso y no por mentir en cuál es la mejor canción trap de todos los tiempos que tu opinión nos importa un bicho, con el bigote ese de merenguero, cabrón, tu opinión no va a confundir a nadie. El video en el último slide del post tiene uno de los mejores trap de todos los tiempos, que la mayoría son míos mi niño”.

Sin embargo, al no recibir ninguna respuesta de Feid en redes sociales, Anuel AA volvió a atacar, esta vez durante uno de sus conciertos en Europa: “También podemos medirnos canción por canción en reggaetón bebecito porque tú no sabes hacer trap… a mí me cantan las canciones completas, no 15 segundos”.

Hasta el momento ni Feid ni Karol G se han pronunciado al respecto sobre los mensajes de Anuel. Sin embargo, los fans de ambos cantantes colombianos comentan en redes sociales que “es muy probable que no lo hagan porque lo que Anuel quiere es atención, como siempre”.