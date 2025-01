¡No uso botox ni rellenos desde hace cuatro años! Ariana Grande responde a las críticas sobre su apariencia

Durante el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, donde recibió el Rising Star Award el pasado 3 de enero, la cantante y actriz bromeó sobre el paso del tiempo, pero también aprovechó para aclarar las especulaciones que han circulado en las redes sociales.

“No saben lo mucho que significa para mí. He actuado desde que era niña, así que nunca pensé que a los 31 años volvería a escuchar las palabras ‘estrella en ascenso’. Quería empezar agradeciendo a mis dos amigos: Botox y Juvederm”, dijo con humor al aceptar el premio. Sin embargo, su discurso generó debates sobre su apariencia, llevando a la intérprete de Wicked a aclarar su posición respecto a los tratamientos cosméticos.

En una entrevista compartida por Entertainment Tonight, Ariana reveló que hace cuatro años dejó de usar Botox y rellenos faciales, priorizando una apariencia más natural. “Realmente quiero ser transparente como fundadora de un negocio de belleza, como fundadora de R.E.M. Beauty. Si alguna vez decido hacerme algo nuevamente, lo comunicaré abiertamente”, aseguró.

La cantante ya había reflexionado sobre esta decisión en 2023, cuando declaró a Vogue Beauty Secrets que los procedimientos la hacían “esconderse” de quien era realmente. En ese momento, expresó que abrazar las “líneas de llanto y de sonrisa bien merecidas” era un paso hacia aceptar el envejecimiento como algo hermoso. “Espero que mis líneas de expresión se hagan cada vez más profundas. Reírme más y pensar que envejecer puede ser algo maravilloso”, comentó.

Ariana no es ajena a las críticas sobre su físico, algo que ha enfrentado desde que comenzó su carrera siendo una adolescente. En una entrevista con la creadora de contenido Crazy Sally, mientras promocionaba la película Wicked, la artista se mostró vulnerable al hablar del impacto de los comentarios negativos sobre su cuerpo. “He estado haciendo esto frente al público desde que tenía 16 o 17 años. Lo he escuchado todo. He escuchado todas las versiones”, dijo emocionada.

No obstante, la estrella enfatizó que ha aprendido a priorizar su bienestar y a rodearse de personas que la apoyan: “Tengo mucha suerte de tener el sistema de apoyo que tengo y de saber que soy hermosa. Ya no invito esos comentarios negativos a mi vida. Tengo trabajo que hacer, amigos a los que amar y una vida que vivir”, explicó.

En abril de 2023, Ariana compartió un video en TikTok donde pidió empatía a quienes critican el cuerpo de los demás. En el clip, la artista reveló que, en su peor momento de salud mental, su apariencia física parecía saludable para muchos, pero no lo era. “El cuerpo con el que han estado comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable de mí. Tomaba antidepresivos, bebía mucho alcohol y no cuidaba mi alimentación. Ahora estoy trabajando para estar sana, y eso es lo que importa”, afirmó.