Arrestan a un hombre que intentaba robar en la casa de Taylor Swift

La casa de Taylor Swift en la ciudad de Nueva York fue objeto de otro intento de robo, luego que agentes de la policía arrestaran a un hombre cerca del perímetro de su residencia localizada en Tribeca. Testigos dijeron que el hombre intentó, pero no pudo, entrar a la casa de la cantante, según informó el New York Post.

La policía indicó al diario estadounidense que recibió una llamada alrededor de la 1:00 pm. del sábado, alertando sobre la presencia de un hombre con comportamiento errático y que alteraba el orden público en la calle donde se ubica el edificio de la artista. Al llegar, los agentes de la policía conversaron con el hombre y después de unos minutos, lo esposaron, sin que mostrara resistencia. Las autoridades indicaron al diario que había una orden de arresto en su contra, que no especificaron.

La policía tampoco indicó si se trataba del apartamento de la premiada artista, pero, una persona que presenció lo ocurrido aseguró al diario que el hombre llegó hasta la puerta de la residencia de la intérprete de 'You Belong With Me'.

"Lo vi por primera vez alrededor de la una de la tarde, se acercó a la puerta de Taylor. No estoy seguro si tocó a la puerta o el timbre", dijo el testigo del suceso al New York Post.

No está claro si la cantante estaba en su hogar al momento del incidente. Lo cierto es que Swift se encuentra actualmente en Nueva York trabajando en su nuevo disco. De hecho, el domingo por la tarde se le vio en el partido de los Chiefs de Kansas City, donde juega su novio Travis Kelce, ante los Buffalo Bills por los playoffs de la NFL.

La casa de Tribeca ha sido escenario de varios otros robos e intentos cuando Swift no estaba allí, incluidos algunos por parte de presuntos acosadores. En 2022, un hombre fue acusado de allanamiento de morada y acecho después de que las autoridades dijeran que ingresó a dos residencias de Tribeca vinculadas a Swift. También ese año, un hombre fue arrestado por estrellar un auto contra la casa y supuestamente le dijo a la policía que no se iría hasta encontrarse con Swift.

En 2018, otro hombre irrumpió en su casa y tomó una siesta , dijo la policía. El mismo hombre fue acusado un año después de otro allanamiento de morada en el edificio después de cumplir una condena de cárcel.

La policía dice que presuntos acosadores también han sido arrestados en algunas de sus otras casas, incluidas las de Beverly Hills, California, y Watch Hill, Rhode Island.

*Con información de EFE y AP*