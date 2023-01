¡Atención! Shakira acusada de plagio por su nueva canción con Bizarrap

Ahora resulta que una joven cantante venezolana conocida como Briella afirma que Shakira se habría "inspirado" en una de sus canciones para escribir su nuevo éxito junto a Bizarrap. De ser cierto, la barranquillera podría enfrentar una demanda millonaria por plagio y derechos de autor.

El estreno de "Session #53" de Shakira ha revolucionado la industria del entretenimiento. Tan solo en unas pocas horas desde su lanzamiento logró batir récords de reproducciones tanto en YouTube como Spotify, generándole millones en ganancias a la colombiana. Sin embargo, el éxito de su tema podría verse empañado tras salir a luz un supuesto plagio que habría cometido la cantante en contra de una joven artista venezolana.

Resulta que en las últimas horas salió a la luz un video de una chica llamada Briella que afirma haber sacado una canción titulada "Solo tú" en julio de 2022 y que tiene mucha similitud con el coro de la canción de Shakira.

Ha sido la propia Briella quien notó el parecido del coro de su canción con la de Shakira y Bizarrap que lleva por nombre ‘BZRP Music Session #53’ con un mensaje en su cuenta de Twitter.

“¿También se les parece la sesión de Shakira a mi canción ‘Solo tú’? Estoy que no me lo creo”, escribió la cantante en sus redes sociales a lo que de inmediato recibió respuesta de sus seguidores.

Mi canción “Solo tú” (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy)



Qué opinan ustedes? 🥺 pic.twitter.com/cEgnx7ZuIJ — Briella (@briellamusic) 12 de enero de 2023

No obstante, la venezolana también publicó otro mensaje en su cuenta de Instagram asegurando que es fan de Shakira y que quizás la colombiana se inspiró en su propia canción para sacar “Session #53”.

“De verdad creo que Shakira se inspiró en mi canción ‘Solo tú’ para hacer su Bizarrap Session. (...) Y cabe destacar que mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral en TikTok”, señaló la cantante.

Briella además quiso dejar claro que es fan incondicional de Shakira y que si su equipo de producción la hubiesen contactado para utilizar parte de su tema, ella habría aceptado con gusto.

“Yo la amo, yo he sido fan de toda la vida. (...) No quiero que malinterpreten la situación. Esto me tiene un poco nerviosa porque a mi no me gusta la polémica... No quiero que piensen que lo estoy haciendo con mala intención, simplemente como compositora para mi sería un honor tener créditos en esta canción por la admiración que tengo”, concluyó la artista venezolana.

De momento, Briella no ha anunciado si demandará o no a Shakira, aunque lo cierto es que el coro de ambas canciones son muy similares. De entablar acciones legales, no sería la primera vez que la colombiana enfrenta este tipo de acusaciones. Ya en 2010, fue demandada por el dominicano Ramón Arias Vázquez quien la acusó de haber plagiado su éxito "Loba".

Arias llevó el caso a los tribunales de Estados Unidos y logró comprobar que la letra y melodía de la canción eran de su autoría por lo que los jueces dieron el fallo a su favor ganando así una demanda millonaria y parte de los derechos de la canción de la colombiana.

Para los que no conocen la versión completa del tema "Solo tú" de Briella, aquí se lo compartimos