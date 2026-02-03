Bad Bunny lidera 2025: Billboard lo consagra como el artista pop más influyente del año

El dominio del artista en la industria musical durante 2025 fue tan contundente que Billboard no dejó lugar a dudas: fue elegido como la mayor estrella pop del año, encabezando el ranking anual Greatest Pop Stars.

Con este reconocimiento, Benito Antonio Martínez Ocasio superó a figuras de alcance global como Taylor Swift, Kendrick Lamar y Sabrina Carpenter, consolidando un año de impacto artístico, cultural y comercial sin precedentes.

El influyente medio estadounidense resumió su decisión en un artículo publicado el 30 de enero, destacando la amplitud del fenómeno Bad Bunny más allá de las listas musicales. “De liderar los charts y protagonizar éxitos cinematográficos, a ser anfitrión de Saturday Night Live y llevar al mundo a su ‘casita’, ningún artista brilló tanto el año pasado como El Conejo Malo”, señaló Billboard al justificar su elección.

El anuncio llega en un momento clave para el artista, quien atraviesa el cierre de la temporada de premios con seis nominaciones al Grammy y una expectativa internacional creciente por su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, un hecho histórico para la música en español.

Uno de los pilares de este reconocimiento fue Debí Tirar Más Fotos, su sexto álbum de estudio, lanzado el 5 de enero de 2025. A diferencia de otros proyectos, el disco llegó sin una campaña estruendosa inicial, pero logró un crecimiento sostenido impulsado por el boca a boca y una fuerte identificación cultural. En una época tradicionalmente lenta para la industria, el álbum debutó en el No. 2 del Billboard 200 y rápidamente alcanzó el primer lugar.

El impacto del proyecto también se reflejó en los sencillos. “DtMF”, la canción que da nombre al álbum, superó los mil millones de reproducciones en Spotify y alcanzó el No. 2 del Billboard Hot 100. A ella se sumaron “Baile inolvidable”, que llegó al No. 3, y el tema “NuevaYol”, que ingresó al top 10, confirmando la diversidad sonora del disco.

Para Billboard, el álbum representó una declaración artística clara: una obra centrada en la identidad puertorriqueña, atravesada por reflexión política, orgullo cultural y exploración musical. Esa visión también fue respaldada por la crítica especializada. Variety calificó el disco como “su trabajo más decidido y resonante hasta ahora”, mientras que Pitchfork lo describió como “un maestro en acción”, destacando su influencia en el futuro de la música urbana. Además, el álbum encabezó el ranking de Los 50 Mejores Álbumes de 2025 de Billboard y la lista de Los 25 Mejores Álbumes de Música Latina del año.

La publicación también resaltó la ambiciosa propuesta visual que acompañó el lanzamiento. Más de la mitad de las canciones contaron con videos de alto concepto, abordando temas como la memoria colectiva, la migración y el impacto del turismo en Puerto Rico. En “Turista”, Bad Bunny presentó una crítica directa al turismo desmedido, mientras que en “NuevaYol” colgó una bandera puertorriqueña sobre la Estatua de la Libertad, una imagen que generó debate y atención global.

A la par, el artista desplegó una intensa agenda mediática, con entrevistas en The New York Times, conversaciones con Zane Lowe para Apple Music, una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y hasta un rol como presentador invitado en un noticiero matinal de Puerto Rico.

Billboard también subrayó su impacto en el cine. En julio, Happy Gilmore 2 se convirtió en el mayor estreno de una película original de Netflix en Estados Unidos, con 46,7 millones de visualizaciones en su primer fin de semana. Bad Bunny interpretó a Oscar y compartió pantalla con Adam Sandler y Christopher McDonald.

Ese mismo verano protagonizó otro hito: la residencia No Me Quiero Ir de Aquí en el Coliseo de Puerto Rico, con 30 conciertos, 400.000 boletos vendidos en cuatro horas y un impacto económico que atrajo a 200.000 visitantes internacionales.

El cierre de 2025 reafirmó su liderazgo. Bad Bunny obtuvo seis nominaciones a la 68ª edición de los Premios Grammy, incluyendo una histórica candidatura a Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos. Por primera vez, un artista de habla hispana fue nominado en un mismo año a álbum, grabación y canción del año.

De cara a 2026, la atención se centra en el Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero en California, donde Bad Bunny será el primer solista que canta principalmente en español en encabezar el show de medio tiempo. Durante su monólogo como anfitrión de Saturday Night Live, respondió con ironía a las críticas: “Creo que todos están felices con esto, incluso Fox News”, bromeó, antes de cerrar en español: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”.

Con estos logros, Billboard dejó claro que 2025 no solo fue un gran año para Bad Bunny, sino uno que redefinió el alcance global de la música latina.