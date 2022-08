'Bad Bunny es el mejor artista del mundo ahora mismo'

En una entrevista para el canal de YouTube, ‘MoluscoTV’, el cantante puertorriqueño aseguró que su compatriota, Bad Bunny, vino a revolucionar la industria del regaetón, logrando globalizar el género urbano como nunca antes se había visto.

“Todo el mundo quiere vestir y sonar como Bad Bunny, es un fenómeno que nunca antes se vio”, afirmó Arcángel en referencia a la revolución que ocasionó el Conejo Malo con su forma original y diversa de expresar un género musical, que históricamente fue catalogado de machista y misógino.

“Yo entiendo que a lo mejor Bad Bunny puede que no tenga el talento de Don Omar, pero los tiempos cambiaron. Lo que tú hiciste fue lo que tú hiciste, ponte pa hacer lo que él está haciendo ahora”, mencionó Arcángel.

Se refiere al mundo del reguetón como un género identificado con el machismo. “Ningún artista hubiese hecho lo que Bad Bunny está haciendo ahora. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí todo el mundo tiene un cabr*n machismo que domina esto y ya el machismo pasó de moda. Créeme que ser alfa de todo, eso ya pasó de moda. Es bien cabr*n dejar que tu mujer mande”.

De la misma manera reveló que gracias a Benito, el reguetón sufrió la globalización que podemos ver hoy en día. “Este género es machista todavía, la personalidad del tipo hacía falta. Su esencia, como habla, que se atreviera a vestirse de mujer, que se atreviera a hacer lo que está haciendo, eso globalizó más a nuestro género o ¿No se han dado cuenta que el reguetón es mucho más grande desde que salió este Bad Bunny?” concluyó Arcángel.

Arcángel habla de su hermano fallecido

Arcángel también habló de lo que significó la muerte de su hermano Justin Santos Delanda el pasado 21 de noviembre, víctima de un accidente de tránsito. “la muerte de mi hermano me hizo hacer muchas cosas, le di la mano a una persona que yo no quería darle la mano”.

Asimismo, le dedico la venta de todos los boletos de su próximo concierto a su hermano y a todas las personas que forman parte de la producción. Así se expresó a través de su Instagram:

“Mi SEXTA y última función se la dedico a cada una de las personas que se J*DIERON para que esto fuera posible! A los que hacen el trabajo que NO SE VE! Pero sin ese trabajo esto no sucede, a todo el staff de trabajo de la disquera GRACIAS por confiar! A los que trabajan mano a mano conmigo a diario aguantando mis loqueras y ocurrencias! AUNQUE YA NO SOY TAN LOCO! Pero a veces se me sueltan pal de fusibles y ustedes me ponen en órbita nuevamente! También somos unos cuantos, Así que ustedes saben quienes son! GRACIAS! Esto no es mío, ES NUESTRO! JUSTIN TODO ESTO ES POR Y PARA TI MI ANGELITO LINDO! JUSTIN SANTOS FOREVER JUST-in-TIME⚙️⚙️FLOWFACTORY HONOR, LEALTAD, RESPETO” .