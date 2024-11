Dos integrantes de los Bee Gees fallecen en un lapso de cuatro días ¿Qué se sabe?

Colin Petersen, fallecido a los 78 años debido a una caída, fue una figura clave en la época inicial de los Bee Gees, cuando baladas como “Massachusetts” y “To Love Somebody” definieron el sonido melódico y emotivo que conquistó a una generación. El músico, quien también fue actor infantil, conocido por la película Smiley de 1956, de donde derivó su apodo, aportó una cohesión especial al grupo durante su tiempo como baterista entre 1967 y 1970.

En una entrevista de 2022, Petersen recordó cómo las canciones del grupo surgían espontáneamente en el estudio: “Las desarrollábamos juntos como un equipo, y creo que por eso suenan tan coordinadas. Nunca grabamos por separado”. Su enfoque colaborativo ayudó a construir el sonido que impulsó al grupo hacia el estrellato.

Dennis Bryon, quien falleció a los 76 años por causas no reveladas, fue el baterista que marcó el ritmo de la era disco de los Bee Gees, contribuyendo a éxitos inolvidables como “Stayin’ Alive”, “You Should Be Dancing” y la banda sonora del fenómeno cultural Saturday Night Fever. Bryon se unió al grupo en 1973, en un momento en que los Bee Gees enfrentaban una caída en su popularidad. Sin embargo, con un giro hacia el sonido disco, la banda no solo resurgió, sino que se convirtió en un símbolo de la era.

Te puede interesar: Ángela Aguilar recibió tremenda abucheada en los Kids’ Choice Awards 2024: fans le gritaron ¡Cazzu, Cazzu!

Te puede interesar: ¿Le costó la corona? Miss Venezuela habló tras la polémica por el 'error' de traducción en Miss Universo 2024

En sus memorias, You Should Be Dancing: My Life With The Bee Gees, Bryon recordó el impacto de este renacimiento musical. Una noche en 1978, mientras conducía por Miami, sintonizó su radio y encontró cinco estaciones tocando simultáneamente canciones de Saturday Night Fever. “Ahí fue cuando supe que este disco era muy, muy grande”, escribió.

Además de su trabajo con los Bee Gees, Bryon continuó tocando hasta años recientes con los Italian Bee Gees, una banda tributo liderada por tres hermanos italianos.

Los Bee Gees, liderados por los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb, vendieron más de 220 millones de discos a lo largo de su carrera. Desde las baladas melancólicas de los años 60 hasta el dominio absoluto de la música disco en los 70, el grupo definió múltiples épocas musicales. Con la muerte de Petersen y Bryon, se cierran capítulos significativos de esta historia.

Barry Gibb, el único sobreviviente de los hermanos Gibb, ha reflexionado en ocasiones sobre las dificultades y los triunfos del grupo, recordando cómo, tras un periodo oscuro, encontraron su sonido disco y cambiaron el rumbo de sus carreras.