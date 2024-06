Se quedó sin amigos cuando se hizo famosa ¿Qué dijo Billie Eilish?

Para la joven, quien inició su carrera cuando apenas tenía 14 años pero que tras realizar una exitosa canción “Ocean eyes” junto a su hermano y subirla a internet logró ser captada por el éxito internacional sin tener disquera y rápidamente contratada por una con la que finalmente aseguró su puesto en la industria, las relaciones personales son tan importantes como las profesionales.

Sin embargo, ya estando en la cima solo se vio acompañada por sus empleados, nueve Grammys, dos Oscar y una única amiga, a quien conoce desde que tiene 2 años de edad: “Miré a mi alrededor y eran solo personas a las que empleo”, dijo la cantante.

“Perdí a todos mis amigos cuando me hice famosa, literalmente a todos, menos a una, mi mejor amiga Zoe, con quien he sido amiga desde que tenía dos años”, añadió Eilish.

Al cumplir 20 años, la ausencia de personas que estuvieran a su alrededor por el simple hecho de acompañarla en la soledad la marcaron categóricamente y le hicieron replantearse su vida social.

“Estaba en una fiesta y me di cuenta de que todos mis amigos eran empleados míos. Luego, uno de mis mejores amigos, que trabajaba conmigo, renunció de repente y no volvió a hablarme. Fue lo peor que me pasó, y me hizo darme cuenta de que en realidad podría estar sola”, admitió la artista.

Por lo tanto, la cantante decidió emprender la búsqueda de las personas que quería para que la acompañaran en sus triunfos, con la finalidad de seguir cultivando en ellos amistades realmente duraderas.

“He trabajado mucho en la amistad, en hacer amigos y en restablecer viejas amistades. Hace aproximadamente un año, me reconecté con un montón de amigos antiguos, y ahora tengo tantos amigos; ¡tengo una pandilla ahora!”, concluyó.