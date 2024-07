Ingrid Andress pidió disculpas y reveló que estaba ebria durante su desastrosa interpretación del himno de Estados Unidos

Las críticas en redes sociales, en donde los cibernautas no pasaron por alto la oportunidad para enfocarse negativamente en ella, sirvieron para que la artista revelara la verdad del por qué su interpretación del himno el 15 de julio en el Home Run Derby de las Grandes Ligas de Béisbol fue como dijo uno de los cibernautas “la peor en toda la historia”.

Andress confesó que no estaba sobria y que ahora recibirá ayuda profesional para hacerse cargo de su irresponsabilidad durante el partido: “No les voy a decir tonterías, anoche estaba borracha. Hoy me voy a internar en un centro para recibir la ayuda que necesito. Anoche no fui así”, escribió la cuatro veces nominada al Grammy en un comunicado el 16 de julio.

“Pido disculpas a la MLB, a todos los fanáticos y a este país que tanto amo por esa interpretación. Les contaré cómo es la rehabilitación. Escuché que es muy divertida”, concluyó la mujer de 32 años.

Aunque la mayoría de los comentarios en las imágenes compartidas de su comunicado son negativas, algunos de sus más cercanos amigos le expresaron su apoyo en estos momentos.

“Te envío todo mi amor, Ingrid. Ser tan abierta requiere mucho esfuerzo. Tú puedes. Ánimo”, comentó la estrella de country Carly Pearce en la publicación. "Te amo, niña. Lamento que estés pasando por esto y lamento que el mundo pueda ser tan cruel. Estoy aquí para ti xx", le dijo la nominada al Grammy Julia Michaels.

“La he escuchado cantar en vivo antes y tiene una voz decente”, señaló un usuario en X. “Tiene que haber una razón por la que este himno nacional es tan extraño”; “Te vi en vivo hace unas semanas y definitivamente no sonabas como anoche. ¡Eres una compositora y cantante increíble! Tu regreso será tu historia. ¡Tú puedes!”, escribieron otros en redes sociales.