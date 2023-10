Britney Spears revela la razón por la que se rapó la cabeza en 2007

En el año 2007, Britney Spears vivió la peor crisis emocional de su vida que la llevó a ser tutelada por su padre y a perder la custodia completa de sus dos hijos. Aquella imagen de la cantante con la cabeza completamente rapada le dio la vuelta al mundo, causando conmoción en la industria del entretenimiento que no daba crédito del deplorable estado en el que había caído la 'princesita del pop'. Ahora, 16 años y con el estreno de sus memorias, Britney revela la verdadera razón que la llevó a tomar aquella nefasta decisión.

En su libro "The Woman in Me", Britney hace una profunda autorreflexión de su carrera y como la fama le terminó pasando factura de una manera muy dolorosa. En sus memorias, que saldrán a la venta el próximo 24 de octubre en Estados Unidos, la cantante aborda uno de los pasajes más controversiales de su vida cuando en un momento de enajenación decidió raparse la cabeza delante de los paparazzis. Según sus palabras, a lo largo de su carrera había sido juzgada por su aspecto, fuera en su día a día o en los videoclips. Por ello, optó por responder de una forma muy disruptiva.

"Me habían observado mucho mientras crecía. Me miraron de arriba abajo, la gente me decía lo que pensaban de mi cuerpo, desde que era adolescente", escribe en el libro, según revela la revista People en exclusiva. "Afeitarme la cabeza y comportarme mal eran mis formas de contraatacar", señaló.

Los efectos psicológicos para ella fueron terribles y un año después de aquella escena, un juez aprobó la tutela de su padre que suponía que este tendría el control absoluto de sus temas financieros y personales. "Bajo la tutela me hicieron entender que esos días ya habían terminado. Tuve que dejarme crecer el pelo y volver a estar en forma. Tenía que acostarme temprano y tomar la medicación que me dijeran". La cantante también confiesa que estar bajo la tutela de su padre la hizo perder su condición de mujer y su autonomía. “Me convirtió en una niña. Me convertí más en una entidad que una persona en escena. Siempre sentí la música en mis huesos y sangre, y me la arrebataron”.

El incidente de la cabeza rapada

En 2007, Britney estaba viviendo una situación personal muy compleja tras el anuncio de su divorcio de Kevin Federline y la batalla por la custodia de sus dos hijos. Todo esto estaba sucediendo en medio de sus problemas de consumo que la llevaron a ingresar en múltiples ocasiones a varios centros de rehabilitación.

Esta crisis fue aprovechada por los paparazzis y los medios sensacionalistas que no escatimaron en recursos para perseguir y acosar a la cantante a donde quiera que fuera. Es allí cuando la cantante decide responder de una manera inaudita.

En una visita a una peluquería de California, Britney le solicitó a la responsable del establecimiento que le rapara la cabeza. Al negarse, la cantante tomó la máquina de cortar cabello en sus manos y procedió a raparse completamente ante la vista de una decena de paparazzis que estaban apostados afuera del local intentando obtener la mejor foto. Aquel día, Britney perdió el control emocional y terminó chocando un auto y estallando contra uno de los fotógrafos.

Según explicó la tatuadora Emily Wynne-Hughes, quien fue una de las primeras personas que vio a la estrella del pop esa noche, la cantante entró a su estudio de tatuaje en un intento por huir de las cámaras. Britney llevaba una sudadera con capucha y enseguida notó que la cantante no tenía cabello. Wynne le preguntó por qué se había rapado y la respuesta de Britney fue "un tanto rara".

"Simplemente no quiero que la gente me toque el pelo. No quiero que nadie toque mi pelo. Estoy cansada de que todo el mundo lo haga", fueron las palabras que Britney le respondió a Wynne-Hughes.