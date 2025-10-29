BTS alista una gira mundial de 65 conciertos tras terminar el servicio militar

Según un informe de Bloomberg, BTS planea una gira mundial de 65 conciertos en 2026, marcando su esperado regreso como grupo completo tras cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

La noticia ha desatado una ola de euforia entre los fanáticos del grupo conocidos como ARMY, quienes han esperado más de dos años para volver a ver juntos a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook. Fuentes cercanas al proyecto adelantaron que el tour incluiría más de 30 presentaciones en América del Norte, además de fechas en Asia, Europa y América Latina, convirtiéndose en el recorrido más ambicioso de la agrupación hasta la fecha.

De concretarse, la gira superaría la magnitud de “Love Yourself: Speak Yourself” (2019) y del cancelado “Map of the Soul Tour”, suspendido por la pandemia de COVID-19.

La banda surcoreana no se presenta junta desde 2022, cuando ofreció su serie de conciertos “Permission to Dance On Stage” en Las Vegas. Poco después, los miembros anunciaron una pausa temporal para enfocarse en proyectos individuales y cumplir con el servicio militar, una obligación nacional que marcó una pausa histórica en su carrera colectiva.

El primero en enlistarse fue Jin, en diciembre de 2022, seguido de J-Hope, RM, V, Jimin y Jung Kook. El último en concluir fue Suga, en junio de 2024, quien realizó un servicio alternativo debido a una lesión. Con los siete miembros oficialmente de regreso a la vida civil, la agencia HYBE confirmó que BTS retomará sus actividades grupales en 2026.

Fuentes internas de la compañía señalaron que el conjunto ya trabaja en un nuevo álbum de estudio, con lanzamiento previsto para marzo de 2026. Este sería el primer disco grupal en seis años, tras Map of the Soul: 7 (2020).

Según Bloomberg, BTS ya está en conversaciones con HYBE para definir los aspectos logísticos y creativos del tour, que contará con una producción escénica de gran formato. El proyecto incluiría tecnología avanzada en iluminación, pantallas LED y experiencias inmersivas, un sello característico de sus espectáculos masivos.

Aunque el plan aún no ha sido confirmado oficialmente, la expectativa crece a medida que los rumores se viralizan en redes sociales. En un comunicado, BigHit Music, el sello discográfico del grupo y subsidiaria de HYBE, declaró con cautela: “No se ha decidido nada. Los detalles específicos se anunciarán más adelante”.

La respuesta, lejos de frenar la emoción de los fans, ha alimentado la esperanza de un retorno monumental.

La posible gira de BTS no solo representa un hito musical, sino también económico. De acuerdo con The Korea Herald, los analistas proyectan que el tour podría generar más de mil millones de dólares en ingresos brutos, posicionándolo entre los eventos más rentables de la historia del pop, junto a giras como The Eras Tour de Taylor Swift o Music of the Spheres de Coldplay.

Datos de la revista Pollstar indican que BTS recaudó cerca de 300 millones de dólares en giras entre 2015 y 2022, una cifra que podría duplicarse con el nuevo tour. Su impacto trasciende la música: el Ministerio de Cultura de Corea del Sur estima que la actividad del grupo aporta más de 4.500 millones de dólares anuales a la economía nacional, impulsando el turismo, el consumo cultural y las exportaciones.

A pesar de la pausa grupal, cada miembro de BTS ha mantenido su influencia global. Jung Kook alcanzó el éxito mundial con su álbum Golden (2023), mientras que Jimin, V y RM también lanzaron proyectos en solitario que encabezaron listas internacionales. Estas carreras individuales demostraron que el poder del grupo se extiende a cada uno de sus integrantes.

Si los planes se concretan, BTS volverá en 2026 con nueva música, una gira sin precedentes y el mismo espíritu que los convirtió en la banda más influyente de su generación. Después de años de espera, todo indica que el “bangtan comeback” será uno de los momentos más grandes en la historia del entretenimiento global.