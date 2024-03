¿Qué le pasó a la cantante de Alejandro Torres y por qué la están criticando?

Hace unos días, Alejandro Torres publicó un video en su cuenta de Instagram en donde se ve a su cantalante, Karina Castro, trepada en una escalera y saltando la cerca luego de terminar un baile. El video, que se subió sin ningún tipo de malicia y en un contexto de broma, generó toda una polémica en redes sociales entre usuarios que acusaban de no querer tomarse fotos con los fanáticos. Tras el revuelo, la artista salió al paso y le contestó a quienes la criticaron.

Es un hecho que la nueva ola de la música típica panameña liderada por Jhonathan Chávez y Alejandro Torres le ha dado un nuevo impulso al género típico con una propuesta fresca e innovadora, que ha logrado atraer en gran parte el interés de los jóvenes. Por eso, no es extraño ver que ahora, cada vez que se termina un baile se formen largas filas de fanáticos esperando a tomarse fotos con los integrantes de estas agrupaciones.

En el caso de Alejandro Torres es muy común que el líder de las Estrellas del Ritmo comparta en sus redes sociales, fotos o video del día a día de sus presentaciones. Algunas veces contando anécdotas chistosas de lo que viven tras bastidores sus músicos y equipo de trabajo. Uno de esos videos fue el de Karina Castro.

“Se acaba el baile y Karina lo sabe”, escribió Alejandro al pie del video en el que se ve a la cantante saltando una cerca tras finalizar una de sus presentaciones. Al instante, varios usuarios mostraron su rechazo con la actitud mostrada por la cantalante asegurando que hacía eso para “chifear” a sus fanáticos y no tomarse fotos con ellos.

"Eso es para q nadie le pida tomarse una foto disque para descansar mentira"; Eso da tristeza lo hacen para esquivarse de las personas que quieren foto con ellos"; "Mentira que pueblo ni que pueblo le pedí una foto y no quiso"; "Uyendo pa no tomarse foto con los fans de ella bueno ya sé", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

En medio de la polémica fomentada en la cuenta de Alejandro Torres, Karina no se quedó callada y salió al paso con un mensaje claro y certero: “Ya las fotos se las habían tomado cariño. al inicio y en medio de cada tema que tocábamos”, se defendió la cantante.

Aunque fueron pocos los que hicieron comentarios negativos, la cantalante recibió el respaldo abrumador de quienes la apoyan y defienden.

"No des explicaciones corazón, tus verdaderos fans, sabemos lo mucho que amas tu público y que te encanta tomarte fotos con nosotros"; "La gente si les gusta hablar, Karina es una mujer de pueblo, que no esquiva a nadie. Lo qué pasa que desde chiquita Boli Castro le enseño las cosas del campo, muy bien Karina"; Además de bonita y buena cantante ahora sorprende que hace de todo"; "Esas son las mujeres bellacas de allá done uno 💪".