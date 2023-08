Carlos Vives regresa a Panamá | Concierto se realizará en diciembre

Carlos Vives, el artista que globalizó el vallenato a nivel mundial regresa a Panamá con su gira “El Tour de los 30”, un show inolvidable en el que también se presentará el salsero Jerry Rivera.

Vaya agendando su cita y preparando el presupuesto porque el próximo 7 de diciembre es la fecha marcada en el calendario para la presentación de Carlos Vives en Panamá, así lo confirmó Show Pro en sus redes sociales. El colombiano llegará con todo su repertorio para celebrar el Día de las Madres a lo grande.

"Este 7 de diciembre, Carlos Vives te invita a ser parte de “El Tour de los 30” junto a Jerry Rivera. Una noche que promete ser inolvidable. ¡Atentos! Próximamente, boletos a la venta en ticketpluspty.com. ¡No te lo pierdas y sorprende a mamá con el mejor regalo! 🎶", publicó Show Pro en su cuenta de Instagram.

Al igual que el año pasado, esta vez, el concierto de Carlos Vives también se realizará en la Plaza Amador (antiguo Figali) y aunque de momento todavía no han salido a la venta los boletos, le recomendamos estar pendiente a la página de Ticket Plus para que realice sus reservas a tiempo y pueda disfrutar un show que siempre cuenta con garantía de éxito, pues el repertorio del colombiano es tan extenso y exitoso que es imposible no cantar y bailar de principio a fin.

Con una trayectoria que abarca más de 40 años de carrera, Carlos Alberto Vives es considerado uno de los grandes pioneros del vallenato colombiano. Fue el primer colombiano galardonado con un Premio Grammy de la Academia Americana de la Grabación.

Desde que comenzó su carrera, Vives ha fusionado magistralmente el sonido tradicional del vallenato colombiano con influencias del pop y el rock. Sus docenas de premios incluyen 2 premios Grammy, que lo convirtieron en el primer artista latino en ganar, y 17 premios Latin Grammy, el más reciente en 2022.

Vives ha cambiado para siempre la música latina. El cantante, compositor, actor y filántropo colombiano sigue siendo una de las estrellas más reconocidas del mundo con una audiencia social masiva y más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que lo convierte en «uno de los 300 artistas más escuchados del mundo».