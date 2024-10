¡Parece de 25! Christina Aguilera impacta con su nueva imagen ¿Se hizo cirugía?

La icónica cantante, conocida tanto por su potente voz como por su estilo inconfundible, ha desatado todo tipo de comentarios tras compartir imágenes en Instagram que la muestran luciendo un sensual vestido inspirado en Halloween. A sus 43 años y luciendo una esbelta y espectacular figura, Aguilera pareciera estar viviendo una segunda etapa juvenil con un impresionante estado físico diametralmente opuesto de aquella mujer que por años luchó con el sobrepeso.

La fotografía publicada por la estrella muestra a Aguilera con un vestido lencero en tono naranja, ceñido al cuerpo, adornado con detalles de encaje negro que evocan una telaraña, complementando a la perfección el tema de Halloween. “Mi época favorita del año”, escribió la cantante junto a la imagen, dejando en claro que su amor por esta festividad sigue intacto.

El maquillaje, a cargo del artista Etienne Ortega, resaltó aún más el look con tonos tierra y cobre, creando una apariencia etérea y sofisticada que puso en foco sus labios delineados y sus cejas perfectamente marcadas. Para completar el conjunto, la intérprete dejó su cabello liso y suelto, y eligió unos tacones negros que le añadieron un toque elegante al outfit.

A pesar de los comentarios halagadores que sus fans no tardaron en dejarle “¿Cómo es posible que otra vez parezcas de 25 años?” y “El naranja nunca se vio tan bien como contigo” no faltaron las especulaciones sobre su impresionante transformación física. Durante meses, se ha hablado de la posibilidad de que la cantante haya recurrido al popular fármaco Ozempic, utilizado por muchas celebridades para perder peso. Sin embargo, Aguilera ha sido clara al abordar estos rumores.

En una entrevista con Glamour en agosto de este año, la también actriz expresó su perspectiva sobre las constantes críticas hacia su apariencia. “Mi apariencia ha sido un tema de discusión desde los años 90, cuando comencé en la industria. Pero ahora tengo una madurez en la que me importa poco tu opinión. No voy a asumirlo”, declaró la artista, marcando su postura firme ante los comentarios. “Debe ser tu responsabilidad ocupar tu espacio. Las opiniones de otras personas sobre mí no son asunto mío”, continuó.

Aguilera, quien ha sido durante décadas un ícono del pop con canciones como “Genio atrapado” y “Pero me acuerdo de ti”, no solo ha impresionado por su look, sino que ha enviado un mensaje claro a sus seguidores sobre la importancia de aceptarse a uno mismo, sin dejarse influir por las opiniones ajenas. En un mundo donde las figuras públicas están constantemente bajo el escrutinio de los medios y de las redes sociales, su postura es un recordatorio de que la confianza y el bienestar personal deben estar por encima de cualquier presión externa.