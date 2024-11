Video | Coreano conquista las redes cantando igualito a José José

En pleno corazón de la capital mexicana, un inesperado fenómeno musical está capturando la atención y el afecto del público: un joven coreano conocido como J Jun, cuyas interpretaciones de las icónicas canciones del artista lo han catapultado a la fama en redes sociales.

Con más de 200 mil seguidores en TikTok, J Jun ha comenzado a forjar una carrera musical que muchos no habrían anticipado. Recientemente, ha sido visto en algunas de las áreas más populares de la capital, como Coyoacán y el Centro Histórico, así como en bares y hasta en eventos en los que ha sido invitado a cantar. Sus interpretaciones de los clásicos como “El Triste” y “Amar y Querer” han dejado boquiabiertos a quienes lo escuchan en vivo, mientras en redes, los comentarios no se hacen esperar: “Es el que más se le acerca al Príncipe de la Canción y he oído cantar a varios”, escribe uno de sus seguidores. Otro internauta exclamó: “¡No mms!! Tu voz, qué bárbaro! José José volvió”.

Te puede interesar: Jennifer López y Maná impulsan el voto latino a favor de Kamala Harris en unas elecciones históricas

Te puede interesar: Protagonista de ‘El Conjuro’, se lanza como cantante de Metal alternativo

J Jun no es un recién llegado a la música mexicana. Aunque es originario de Corea del Sur, ha pasado varios meses viajando por diversas ciudades de México, empapándose de la rica tradición musical del país. Además, ha interpretado temas de leyendas como Juan Gabriel, Luis Miguel y José Alfredo Jiménez. Sin embargo, es la profunda influencia del fallecido José José lo que lo ha llevado a ser un favorito entre los oyentes.

En una entrevista con el programa Venga la Alegría, J Jun confesó que su amor por la música mexicana surgió gracias a su amigo Agustín, quien lo introdujo al vasto repertorio de baladas románticas que caracterizan a José José. “El fallecido cantante tiene una voz única y es mi favorito”, reveló con admiración.

A través de sus videos, J Jun también ha ofrecido un vistazo a la intersección de dos culturas que, aunque geográficamente distantes, tienen puntos de conexión a través del arte y la música. Sus publicaciones no solo destacan su talento vocal, sino que también exploran las curiosidades y diferencias entre la cultura mexicana y la coreana.

J Jun no solo sueña con continuar su carrera musical en México, sino también con establecerse en la capital y abrir su propio negocio, un objetivo que combina con su creciente presencia en redes sociales. Mientras tanto, sigue cautivando con cada interpretación, acumulando comentarios como: “Solo quiero ir a la CDMX para escucharlo en vivo” y “Si las doñitas se quedan a escucharlo es porque sí pasó la prueba”.