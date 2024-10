Protagonista de ‘El Conjuro’, se lanza como cantante de Metal alternativo

La actriz, Vera Farmiga, ampliamente reconocida por su papel como Lorraine Warren en la popular saga de terror de El Conjuro, ha dado un audaz giro en su carrera artística, incursionando como vocalista en la banda de metal alternativo The Yagas. Esta nueva faceta ha generado gran expectativa entre sus seguidores y el mundo de la música, no solo por su sorprendente cambio de rumbo, sino también por la calidad del proyecto musical en el que participa junto a músicos experimentados.

The Yagas rinde homenaje a Baba Yagá, la mítica figura de la mitología eslava, conocida como una enigmática bruja que simboliza tanto la destrucción como la renovación. Inspirados en ella, la banda lanzó su primer sencillo titulado “The Crying Room”, un tema que explora profundamente las emociones humanas. Según la banda, la canción trata sobre la catarsis y la liberación emocional, dos temas que resuenan con el simbolismo del personaje y su dualidad.

Farmiga, en su rol como vocalista, explicó el enfoque personal y espiritual que tomó para interpretar la canción, describiéndola como una forma de “limpiar el corazón a través del llanto”. En sus palabras, The Crying Room “explora la dualidad entre la luz y la sombra en el alma humana”, ofreciendo una experiencia sonora que invita a una reflexión introspectiva sobre las emociones más profundas.

El tema contó con la colaboración de Eugene Hütz, el carismático líder de la banda de gypsy punk Gogol Bordello, quien añadió su inconfundible estilo a esta composición. La colaboración con él ha sido uno de los factores que ha incrementado la curiosidad sobre el futuro de The Yagas en la escena del metal alternativo.

El sencillo no solo ha marcado el debut de la banda, sino que también ha abierto las puertas hacia un ambicioso proyecto. El primer álbum completo de The Yagas está previsto para lanzarse en 2025, y ya se están trabajando los detalles con destacados profesionales de la industria musical. Entre ellos, destaca la colaboración del ingeniero de mezcla nominado al Grammy, Bryan Virtue, y la ingeniera de masterización ganadora del Grammy, Emily Lazar, quienes están ayudando a pulir el sonido distintivo de la banda.

La expectativa crece, ya que The Yagas promete un álbum que fusionará el metal alternativo con elementos experimentales, bajo la influencia creativa de Farmiga y su esposo, Renn Hawkey, quien también es miembro de la banda. El hombre, conocido por su trabajo con la banda de metal industrial Deadsy, aporta una sólida experiencia musical al proyecto, junto a Jason Bowman en la batería, Mark Visconti en la guitarra y Mike Davis en el bajo.

Aunque esta es la primera vez que Vera Farmiga se lanza formalmente como vocalista de una banda, su relación con el rock pesado no es nueva. En 2018, sorprendió al público cuando participó en un concierto de la Rock Academy en Woodstock, Nueva York, interpretando una versión del éxito de Slipknot, “Duality”. En esa ocasión, demostró tener un gran talento vocal para el metal, impresionando no solo por su manejo de las notas agudas y graves, sino también por la técnica gutural que dejó boquiabiertos a los presentes.

Desde entonces, Farmiga ha seguido desarrollando sus habilidades musicales, lo que culminó en la formación de The Yagas. Su presencia como líder de la banda promete ofrecer una nueva perspectiva dentro del género, ya que su enfoque artístico, caracterizado por la intensidad emocional y el simbolismo profundo, añade una capa adicional de complejidad a la propuesta musical del grupo.

Una carrera consolidada en Hollywood

Farmiga comenzó su carrera en el teatro y en la televisión a fines de los años 90. Su primer papel relevante en el cine llegó con Down to the Bone (2004), donde su interpretación de una madre luchando contra la adicción fue muy elogiada y le valió reconocimientos en festivales de cine independiente. Este papel marcó el inicio de su ascenso en la industria cinematográfica y atrajo la atención de Hollywood.

En el 2006 volvió a cautivar a la audiencia con su papel como la Dra. Madolyn Madden en la película The Departed (2006), dirigida por Martin Scorsese ganadora del Oscar a Mejor Película. Su interpretación la consolidó como una actriz versátil y talentosa. No obstante, el reconocimiento internacional llegó por su papel en el cine de terror, particularmente por su interpretación de Lorraine Warren en The Conjuring (2013) y sus secuelas. Su actuación le aportó un enfoque emocional y profundo al género de terror, consolidándola como una de las figuras más icónicas de la franquicia. Además de la serie The Conjuring, ha participado en otros filmes del género, como Orphan (2009), expandiendo su rango y demostrando su capacidad para trabajar en diversos géneros.

En la televisión, Farmiga protagonizó la serie Bates Motel (2013-2017), interpretando a Norma Bates, la compleja madre de Norman Bates. Su actuación fue ampliamente aclamada y le mereció una nominación al Premio Primetime Emmy en 2013. La serie permitió a Farmiga explorar una faceta más psicológica y oscura, obteniendo el reconocimiento de crítica y público.