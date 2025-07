Daddy Yankee | Ataques y odio en redes, la dura batalla que enfrenta su hija

A pesar de ser una influencer consolidada con más de 2 millones de seguidores en Instagram, el entorno en el que se mueve se ha tornado tóxico y desgastante, reflejo del precio que muchas figuras públicas pagan en la era digital.

A sus 25 años, Jesaaelys ha construido su propia comunidad en redes sociales, donde comparte contenido de belleza, bienestar y estilo de vida. Su perfil es una vitrina vibrante de creatividad constante, pero el clima emocional que enfrenta no es el más estable. Según reveló el programa Lo Sé Todo, la joven ha sido blanco de una creciente ola de comentarios agresivos y juicios despiadados, muchos de los cuales están directamente relacionados con la separación de sus padres.

“Si no fuera por el papá, nadie la conocería y no sería nada”, “Le tira a su propio papá”, “A papi no se le traiciona”, “Mantenida, oportunista”, son solo algunos de los mensajes que circulan en sus publicaciones. Estos ataques han ido escalando desde que Jesaaelys expresara públicamente su apoyo a su madre Mireddys González, en medio del proceso de divorcio que ha acaparado titulares.

El haber tomado una postura en una situación tan delicada no ha pasado desapercibido. Muchos seguidores del artista han interpretado su silencio hacia Daddy Yankee como un acto de deslealtad, desatando una oleada de agresiones virtuales. Aunque también ha recibido mensajes positivos y de respaldo, “La familia también tiene derecho a tomar partido y sanar como pueda”, la tensión digital no cesa.

Jesaaelys, sin embargo, ha decidido mantenerse al margen de las polémicas. Su estrategia ha sido no responder directamente a los comentarios negativos, sino continuar enfocada en lo que la apasiona y la conecta con su audiencia: “centrarse en lo bonito”, como lo describen algunos medios. Esta postura, aunque admirable, no elimina la carga emocional que implica ser el blanco constante del escrutinio público.

El caso de Jesaaelys no es aislado, sino un ejemplo más de cómo el odio en redes sociales afecta incluso a quienes no han buscado fama por vía de la controversia, sino que han trabajado en construir su propia voz y espacio. En este contexto, su situación pone sobre la mesa el debate sobre los límites del fanatismo, el derecho a la privacidad emocional en situaciones familiares complejas, y el papel de las plataformas digitales ante el acoso.

Mientras Daddy Yankee y Mireddys González continúan con su proceso de separación, los reflectores siguen iluminando también a su entorno cercano. Para Jesaaelys, el reto actual no solo es mantener su presencia como creadora de contenido, sino también resistir, con dignidad y en silencio, la crueldad con la que muchas veces internet castiga a quienes solo intentan ser ellos mismos.