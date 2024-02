Danger Man | Se cumplen 16 años de su misterioso asesinato ¿Qué se sabe del caso?

Cerca de la medianoche del 21 de febrero de 2008, fue hallado el cuerpo de Alonso David Blackwood Drakes en una calle de La Riviera en el corregimiento de Don Bosco. Su cuerpo presentaba al menos 5 impactos de balas perpetrados por un hombre que lo interceptó antes de que el cantante pudiera llegar a casa de su primo. Aquella noche, Panamá y el mundo perderían al "rey del ghetto", Danger Man, en un caso que hasta hoy sigue siendo todo un misterio.

Fue y sigue siendo considerado uno de los artistas del género reggae y dancehall más influyentes de Latinoamérica. Sus letras que describían la vida en el barrio, las problemáticas sociales y las relaciones de pareja muy al estilo del "ghetto" lo llevaron a convertirse en el cantante más escuchado de Panamá. No había evento en el que se presentara Danger Man que no fuera lleno total.

En la década de los 90' una nueva generación de jóvenes artistas comenzó a dominar la escena del reggae en Panamá. Aquello llevó a que se conformaran grupos musicales aupados por productores y emisoras de radio como Super Q y Fabulosa. Uno de los más conocidos fue el Clan "Killamanjaro" del que Danger Man formó parte al inicio de su carrera. Sin embargo, diferencias a lo interno del grupo, especialmente con el productor Rodney Clarck, "El Chombo", hizo que el artista tomara la decisión de separarse y tiempo después formara su propio clan llamado El Scare Dem Crew.

De allí en adelante, Danger Man forjaría su carrera musical con temas como "Tite se murió", "Juega vivo buay", "Hi to the Sky", "Funeral", solo por mencionar algunos de una larga y extensa lista de canciones que se convirtieron en las favoritas de los jóvenes del barrio. No obstante, su éxito no se entendería sin el impacto que tuvo su incondicional hermandad con Japanese como sus rivalidades con Junior Rank, Mister Fox y Kafu Banton del que salieron éxitos como "Masacre", "Bienvenido a Bagdad, "Cachazo" y "Pura puya".

Danger Man ya era un artista consagrado cuando la muerte tocó su puerta. Aquel fatídico día del 21 de febrero de 2008, el cantante estaba ultimando detalles de su página web que sería lanzada al día siguiente, por lo que acordó reunirse en la casa de su primo localizada en La Riviera de Don Bosco. Cerca de las 11:30 de la noche, Danger llegó en su Toyota Camry y estacionó en la calle 7C. Apagó el carro, se bajó y tras dar solo unos pasos en dirección a la residencia de su primo, un hombre lo interceptó y le propinó cinco disparos que impactaron en su cabeza, pecho, cuello y abdomen, acabando con la vida del cantante en ese instante. El sospechoso huyó rápidamente de la escena del crimen, sin dejar rastros de cómo era y cómo escapó.

A partir de ese momento, el crimen de Danger Man ha estado envuelto en un halo de misterio que 16 años después de su muerte sigue siendo un misterio. Las hipótesis que más fuerza tomó durante el tiempo que duró la investigación sugiere que el cantante habría sido ultimado por una venganza relacionada con dinero, y que detrás de esta estaba la mafia colombiana.

De acuerdo con la línea de investigación de las autoridades, delincuentes colombianos habrían contratado a los dos sicarios que se encargaron de matar a Blackwood, quienes, según otras pistas preliminares, procedían de Curundú.

Una nota del diario La Prensa del 27 de febrero de 2008, reportó que según información obtenida de fuentes ligadas a la investigación “todo indica que Danger Man "quedó mal" en un negocio y por eso lo mataron. Supuestamente, el cantante era el enlace o encargado de tramitar "una carga" en Panamá, la cual no llegó a su destino final, como tampoco lo hizo el dinero de la transacción. No se especificó, sin embargo, si esa carga era de drogas o de otras mercancías”.

En 2010, dos años después de su muerte, el Segundo Tribunal de Justicia dictó un sobreseimiento provisional y el archivo del expediente por el crimen alegando que en las pruebas de la investigación no se logró la captura de ninguno de los responsables ni tampoco el móvil. No obstante, se sabe que Alonso Blackwood había recibido varias amenazas de muerte.

De hecho, su última canción "Para mis soldados", lanzada pocos meses antes de su muerte, pareció dejar un mensaje premonitorio de lo que pasaría. Muchos creen que cuando el cantante sacó este tema, ya sabía que su vida corría peligro.

"Para mis soldados del Scare Dem Crew, que van 100% a su crew, si yo llego a morir quiero que lleven la bandera hasta el fin".