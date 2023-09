Daniela Romo se libera y habla como nunca de la relación con su pareja por más de 44 años

Durante toda su carrera, la actriz y cantante mexicana Daniela Romo vivió con la presión de revelar su verdadera orientación sexual. La ausencia de una pareja pública desató todo tipos de rumores y una presión asfixiante por parte de los medios de comunicación, pero Daniela siempre se mantuvo estoica hasta que, con el tiempo, fue perdiendo ese temor por "el qué dirán" y empezó hablar con naturalidad de la relación de pareja que mantiene con su manager Tina Galindo, la mujer que ha estado a su lado los últimos 44 años de su vida.

Hace algunos meses, en ocasión de un reconocimiento por su más de 50 años de trayectoria, Daniela Romo se sinceró y habló del profundo amor que siente por su inseparable Tina Galindo ante las cámaras de Televisa Espectáculos.

La cantante reconoció públicamente a la productora por los 44 años que ha estado a su lado, no solo como manager, sino como amiga y pareja. Romo reveló que Talina estuvo con ella durante los momentos más duro de su vida, como el periodo en el que padeció cáncer o cuando perdió a su mamá.

“Ella estuvo conmigo todo mi cáncer y ha estado conmigo 44 años. Hemos hecho todo en la vida juntas y es un ser más que importante para mí”, expresó.

Tina Galindo se convirtió en su manager en 1979 cuando Daniela tenía 20 años y su carrera como cantante recién arrancaba. A partir de ese momento, ambas se hicieron inseparables y han hecho toda una vida juntas a la sombra de los rumores de la prensa rosa sobre su homosexualidad. Sin embargo, en los últimos años, Galindo, ha enfrentado problemas de salud debido a un aparatoso accidente de tránsito y posteriormente un derrame cerebral.

Sobre esto, Romo reconoció que por momentos se ha sentido "en orfandad" puesto que la productora ya no pueda acompañarla como hacía antes. “Estoy con ella y con una admiración gigantesca porque tiene una fuerza y es maravillosa persona que no ceja en lo que está haciendo y está muy bien, va muy bien y eso me pone contenta muchísimo, nada más que ahora no puede andar de arriba para abajo como andábamos antes pero eso no importa, es lo de menos pero a veces sí me pasa que me siento en orfandad”.

A pesar de los momentos tan complicados que les ha tocado vivir, Daniela Romo confesó que se siente afortunada de tener a su lado a Tina Galindo.

“Tenerla cerca me alienta... el que ella supervise mis cosas y que me diga qué hacer como siempre ha sido, es la jefa... pues con eso tengo. La adoro con todo mi ser”, indicó.

Amo como Daniela Romo por fin puede hablar de Tina, su compañera de vida por más de 44 años, por fin libera lo que por tantos años mantuvo en reserva 🥰 pic.twitter.com/IPQushY5EF — CeTé 🇵🇪🏳️‍🌈 (@Calamardo_Pe) September 14, 2023

*Con información de www.tvnotas.com.mx*