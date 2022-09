Danna Paola se cansa de las especulaciones sobre su estado de salud

Las especulaciones sobre el estado de salud de la cantante y actriz Danna Paola se han incrementado desde el año pasado cuando se le empezó a ver notablemente más delgada. A pesar que en los últimos meses, la mexicana se ha posicionado entre las principales tendencias en las redes sociales por sus lanzamientos musicales, sus participaciones en conciertos y premiaciones, su estado físico no deja de ser noticia.

Que si está muy delgada, que si está enferma, que si se ha puesto una banda gástrica, que si está pasando un mal momento y así un sin número de comentarios inundan la red en torno al radical cambio físico de Danna Paola. Ante la avalancha de comentarios, la cantante de 27 años ha salido al paso con un contundente mensaje.

"Hoy en día me siento más sexy que nunca. Me ha dejado de importar lo que opinan o lo que dicen o no dicen de mí. Estoy tan feliz conmigo, con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo... Creo que es algo que tenemos que empoderar mucho más", disparó la cantante durante la presentación de su nuevo video musical.

Además, la que fuera protagonista de la serie Élite negó rotundamente que esté teniendo problemas de salud: "He trabajado toda mi vida. Soy una mujer sana gracias a Dios. Tengo la posibilidad de trabajar, de levantarme todos los días, de hacer ejercicio, de cantar, de bailar... de levantarme todos los días a ser la artista que soy". "Una persona que realmente tiene un problema no podría trabajar, con eso lo digo todo", sentenció.

No es la primera vez que Danna Paola se ve obligada a salir al paso de los comentarios sobre su delgadez. Hace unas semanas ya dijo que estaba harta de que hoy en día solo se hablara del físico y del cuerpo que tienen unos y otros. "A mí también me han ofendido muchísimo diciéndome que ahora estoy super flaca, que si esto y lo otro... y la verdad es que estoy sana, estoy bien", insistió. Además de cambiar su alimentación y de ser más constante con su rutina deportiva, la actriz cuenta con la ayuda del preparador físico.

El debate mediático alrrededor de la delgada figura de la icónica cantante mexicana surgió cuando el tiktoker Edrei Peña compartió un video donde externó su preocupación por la joven cantante y resaltó algunas características de su físico como muestra de su “excesiva pérdida de peso”.

Esto tras las imágenes publicadas por diversos medios durante sus recientes avistamientos en los MTV Miaw 2022 y Premios Juventud 2022. Este hecho causó gran molestia al entorno de la mexicana quien sin ningún tipo de tapujos salió a defenderse de los señalamientos.

*Con información de Infobae y y Hola!*