Danny Ocean inaugura su Latam Tour 2025 en Panamá el 4 de septiembre

El cantautor venezolano y tres veces nominado al Latin Grammy presenta su nuevo álbum “Babylon Club” y abre su gira en el Centro de Convenciones Amador (Antiguo Figali).

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá será el punto de partida de uno de los tours más esperados del año. Este 4 de septiembre, Danny Ocean subirá al escenario del Centro de Convenciones Amador (Antiguo Figali) para dar inicio oficial a su Latam Tour 2025, en el marco del lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Babylon Club.

Con 14 temas cargados de frescura, ritmos contagiosos y un universo conceptual que celebra la libertad, el deseo, el escape, el amor y la fiesta, Babylon Club reúne colaboraciones de peso con El Alfa, Arcángel, Aitana y Louis BPM, además de sus ya exitosos temas junto a Kapo, Sech y Kenia Os. “Babylon Club” ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Este nuevo proyecto marca un hito en su carrera, consolidándolo como uno de los artistas más innovadores y versátiles de la música latina, con proyección global. Y qué mejor manera de arrancar este capítulo que con un concierto imperdible en Panamá, donde sus fans podrán vivir en vivo y por primera vez el universo sonoro de Babylon Club.

Entradas a la venta en: ticketpluspanama.com y en todas las tiendas Deli Gourmet del país. Produce: Showpro.

¿Quién es Danny Ocean?

Nacido en Caracas, Venezuela, Danny Ocean se ha consolidado como uno de los artistas más innovadores de la música latina contemporánea. Su carrera despegó con la viralización de Me Rehúso, tema que se convirtió en la canción latina con más semanas en el Top 50 Global de Spotify y que acumula más de 2 billones de reproducciones en la plataforma, además de 1.9 billones de vistas en YouTube. Este éxito lo catapultó como un referente global, le permitió firmar con Atlantic Records y dar vida a otros hits como Dembow y Vuelve.

Con más de 12.4 billones de reproducciones acumuladas en su trayectoria, Ocean ha revolucionado la industria musical latina con temas como Ley Universal, Volaré y el multiplatino Fuera del Mercado. Su talento como compositor también se refleja en colaboraciones con grandes nombres, como Ay Dios Mío de Karol G y Ráptame de Reik. Sus álbumes: 54+1, @dannocean, REFLEXA y venequia. Han redefinido los límites entre géneros, fusionando reggaetón, pop electrónico y R&B.

En 2024, recibió dos nominaciones a los Latin Grammy: Amor (Mejor Canción Pop) y Caracas en el 2000 junto a Elena Rose y Jerry Di (Canción del Año). Ese mismo año alcanzó su primer #1 en las listas de Billboard con Amor. En 2025, repitió la hazaña con Imagínate junto a Kapo, superando los 250 millones de reproducciones combinadas y logrando nuevamente un lugar en el Top 50 Global de Spotify. Además, lanzó Vitamina, que debutó en el Top 10 Global de la plataforma, y Priti junto a Sech, reafirmando su versatilidad artística.

Este año ha sido parte de importantes festivales como Isle of Light, Estéreo Picnic y Fuego Fuego, y se prepara para presentarse en otros como el Baja Beach Fest. En el plano comercial, fue nombrado embajador de la fragancia Million de Rabanne en México y se unió a Coca-Cola en la campaña Share a Coke. También presentó su cuarto y más comercial álbum de estudio, Babylon Club, considerado uno de los lanzamientos más relevantes del año, y se alista para iniciar en septiembre su gira por Latinoamérica.

Más allá de la música, Danny Ocean es embajador de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), demostrando su compromiso con causas sociales y su capacidad para trascender más allá de los escenarios.