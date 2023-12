'Despacito' elegida la canción #1 de pop en español del 2000 al 2023

Cuando Luis Fonsi y Erika Ender se reunieron por primera vez para escribir 'Despacito' en el 2017, la canción originalmente tendría un estilo pop romántico. Sin embargo, los productores pensaron que a la letra de la canción le vendría bien un toque de reggaetón, por lo que se dieron a la tarea de buscar un artista urbano que complementara la voz de Fonsi. Fue allí que apareció en escena el "Big Boss", Daddy Yankee, y aquello se convirtió en un fenómeno mundial que traspasaría las fronteras del tiempo y el idioma.

Los equipos de Billboard Latin y Billboard Español acaban de publicar el top 50 de las mejores canciones de pop latino desde que inició el Siglo XXI hasta el 2023 y 'Despacito' escrita por Erika Ender, Luis Fonsi y Daddy Yankee fue elegida como la número 1 por su impacto cultura y trascendencia en el universo de la música latina.

Según el criterio de los editores de Billboard, la aparición de “Despacito” transformó la manera en que se hacía la música en español. El éxito de 2017, grabado por Fonsi y Yankee y luego remezclado con Justin Bieber, no solo rompió todos los récords, sino que cambió inequívocamente la forma en que se percibía la música latina y eventualmente cómo se consumía a nivel global en la era del streaming. Lanzada el 13 de enero de 2017 bajo Universal Music Latin, la ahora omnipresente canción, con su instantáneamente pegadizo coro “Des-pa-cito”, explotó casi al instante, alcanzando el No. 1 en Hot Latin Songs solo tres semanas después de su lanzamiento, y manteniéndose en la cima durante un récord de 56 semanas. Cuando Bieber saltó al remix, añadiendo un toque de inglés a la mezcla, llegó a la cima del Hot 100 en un mes, donde permaneció durante 16 asombrosas semanas, empatando con “One Sweet Day” de Mariah Carey & Boyz II Men con el récord de todos los tiempos de semanas en el No. 1 en ese entonces (una marca que desde entonces se rompió).

A nivel mundial, “Despacito” sigue siendo una fuerza de la naturaleza, rompiendo récords de visualizaciones en YouTube; actualmente es el video musical más visto de todos los tiempos. No es solo que ninguna otra canción latina en la historia haya tenido ese nivel de éxito; también es todo lo que vino a su paso. “Despacito” abrió los ojos de la industria a las vastas posibilidades de la música en español o de la música bilingüe con la canción adecuada. Dejó en claro que, en la era del streaming, el idioma ya no era una barrera para los oyentes ávidos de nueva música.

Todo eso, sin embargo, comenzó con la canción en sí, que Luis Fonsi concibió originalmente como una canción pop sensual y romántica junto con Erika Ender, su amiga y compañera habitual de escritura. Los productores Mauricio Rengifo y Andrés Torres agregaron el ritmo del reggaetón, lo que a su vez llevó a la búsqueda de una voz urbana que pudiera contrastar con la voz de baladista R&B de Fonsi. Así fue que nació la mezcla perfecta de urbano y pop. Y luego, por supuesto, el remix con Justin Bieber y su mezcla de culturas.

“Ahora, Despacito suena normal”, dijo Fonsi el año pasado sobre la mezcla de sonidos que la componen. “Pero si me preguntas hace cuatro años, cuando mezclaba esta cumbia con una guitarra y con un cuatro puertorriqueño; cuando mezclamos a un artista pop con el rey del reggaetón… ahora todo suena normal. Pero en aquel entonces no lo era […] Cuando miro hacia atrás, lo que realmente me impacta es el hecho de que abrió una puerta enorme para que el mundo no latino vibrara con la música latina”.

Ceriterios para escoger las 50 mejores canciones

Lo editores de Billboard explicaron que para seleccionar cada una de las canciones de la lista se tomaron en cuenta criterios como su impacto en la industria, su influencia, universalidad y perdurabilidad en el tiempo.

Si bien la lista apunta a ser una recopilación de grabaciones pop, también incluye canciones de otros géneros (tropical, regional mexicano, reggaetón) que fueron tan impactantes que entraron en el ámbito de la cultura pop, independientemente del estilo y género.

Aunque la definición de “pop” es ampliamente discutible, lo indiscutible es que “pop” en la música significa “popular”. Todas las canciones en esta lista son reconocibles en el amplísimo universo de la música latina, tanto estilístico como geográfico.

"Nos centramos en temas perdurables, aquellos que suenan tan frescos y relevantes hoy como el día que los oímos por primera vez. Resistir la prueba del tiempo es importante. Por último, pero no menos importante, el impacto cultural y musical de una canción afecta su ubicación en el ranking".