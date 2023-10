Travis Kelce se siente 'en la cima del mundo' con los rumores que lo ponen de novio de Taylor Swift

La estrella de la NFL Travis Kelce dijo este viernes que se siente "en la cima del mundo" mientras navega por un nuevo nivel de popularidad desde que comenzaron los rumores de un supuesto romance con el ícono del pop Taylor Swift.

La aparición de la cantante en los dos últimos partidos de los Kansas City Chiefs -en casa contra los Chicago Bears y el domingo contra los New York Jets- movilizó a su legión de fans y la NFL ha aprovechado lo que ha denominado como un "momento cultural pop".

Kelce, cuyos comentarios sobre los acercamientos con Swift se habían limitado a conversaciones con su hermano Jason en su reconocido pódcast "New Heights", habló con periodistas en la sede de entrenamientos de los Chiefs y dijo que estaba feliz de subirse a la ola.

"Estaba en la cima del mundo después del Super Bowl, y ahora mismo estoy aun más en la cima del mundo", dijo Kelce, quien cumplió 34 años el jueves. "Es divertido".

Kelce, que en su posición de ala cerrada ayudó a Kansas City a ganar la Super Bowl contra los Philadelphia Eagles de Jason en febrero, ha visto cómo se disparaban sus seguidores en las redes sociales y las ventas de camisetas.

La madre de los hermanos Kelce, Donna, también se ha visto envuelta en el torbellino, respondiendo a preguntas sobre si Travis y Taylor son realmente pareja y de lo que hablaron ella y la artista mientras veían dos partidos de los Chiefs desde las suites de lujo. La mujer dijo a CNN el viernes que la atención era "irreal".

Centrarse en ganar

A pesar de sus dos títulos de Super Bowl y su estatus como un reconocido "podcaster", toda la situación ha puesto a Kelce en un nuevo nivel de popularidad.

"Estamos aprendiendo con los paparazzi", explicó Kelce. "Viene con ello. Hay mucha gente que se preocupa por Taylor, y con razón. Solo tienes que seguir viviendo y aprendiendo y disfrutando de los momentos".

Kelce dijo que toda esta atención no lo distraerá de su trabajo, señalando que los Chiefs han ganado tres partidos consecutivos desde que abrieron la temporada con una derrota ante los Detroit Lions, juego que se perdió por una lesión en la rodilla.

"Al final del día, siempre he sido bastante bueno para saber diferenciar y ser capaz de mantener la concentración", dijo. "Me estoy divirtiendo... asegurándome de que mi enfoque es ganar el juego, y no veo que eso cambie pronto", completó.

Swift también se encuentra en un buen momento. La venta anticipada de entradas para la película de su gira "Eras" superó el jueves los 100 millones de dólares en el mundo, lo que la convierte en el filme de conciertos más vendido de la historia.