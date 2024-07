¡Vulgares! Kanye West y Bianca Censori vetados de varios restaurantes en Los Ángeles por 'excesiva desnudez'

No es la primera vez que Bianca Censori no pasa desapercibida ante cámaras y público en general por su particular forma de vestirse, que algunos consideran que ha sido llevada al límite de la desnudez en lugares públicos en los que su atuendo es incómodo para los demás.

La nueva controversia se centra en Los Ángeles en donde la pareja fue vista en un restaurante de barbacoa, pero Censori llevaba una prenda mínima que apenas cubría su torso. Su outfit generó todo tipo de comentarios llegando al punto en el que los dueños de varios restaurantes de la ciudad consideraron unirse para prohibirles el ingreso por el uso de prendas que apenas medio cubren sus partes íntimas.

“Si soy el dueño de cualquier establecimiento que ellos intenten entrar, les diré que, por respeto a mis clientes, no se les permite la entrada”, Dijo uno de los dueños de un excéntrico restaurante a la prensa local y otro añadió: “Yo no los tendría en mi restaurante. Es totalmente inapropiado y no es un buen modelo para los niños. ¿Qué les pasa?”.

Las acotaciones se tornan como críticas por la desnudez que caracteriza al vestuario de la mujer: “Ella luce absolutamente ridícula. ¿Cómo puede un restaurante decente aceptar a un cliente vestido así? Incluso los supermercados tienen letreros en verano que aconsejan que se debe usar camisa por razones de higiene. Esto es mucho peor”; “Solían negarte la entrada por códigos de vestimenta en un restaurante si no usabas corbata. ¡Cómo han cambiado los tiempos, ahora puedes entrar y cenar casi desnudo!”.

Dayly Mail obtuvo también la opinión de otros comensales que van al mismo tipo de restaurantes a los que la pareja de famosos ha ido. Las respuestas no han sido favorables, incluso en medio de una era en la que el vestuario se considera de cierto modo de “libre elección”.

“Ningún dueño de restaurante respetable o gerente debería permitirles entrar con ella vestida así a menos que, de antemano, paguen para reservar todo el restaurante para que sea su propio lugar privado mientras estén allí”; “No entiendo por qué cualquier restaurante decente dejaría entrar a alguien vestido así”, dijeron los asistentes a los establecimientos.