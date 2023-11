Exesposa de Kevin Federline acusa a Britney Spears de mentir en su libro ¿Qué dijo?

Nuevamente las revelaciones del libro de Britney Spears “The Women In Me” siguen causando revuelo con el contenido que cuenta la princesita del pop en sus páginas. Ahora, Spears es tachada de “mentirosa” por una de las ex parejas del que fue su esposo, Kevin Federline. La cual asegura que Britney no es del todo sincera con las versiones que plasmó en el libro.

La actriz Shar Jackson, mantuvo una relación amorosa con Kevin Federline de la cual surgieron 2 hijos, incluso, ambos llegaron a estar comprometidos hasta que de un momento a otro Kevin empezó a ausentarse del hogar. Presuntamente, a causa de conocer a Britney Spears e iniciar una relación con ella en el 2004. En el libro, la intérprete de “Baby one more time” cuenta la historia de cuando conoció a Federline y se casó con él estando completamente enamorada.

En el texto, Britney afirma que “no tenía idea” de que Kevin Federline ya era papá y que tenía una prometida embarazada cuando comenzaron su relación: “Vivía en una burbuja y no tenía muchos buenos amigos cercanos en quienes confiar y de quienes obtener consejos. No tenía idea hasta después de haber estado juntos durante un tiempo y alguien me dijo: ‘¿Sabes que tiene un nuevo bebé verdad?’”, asegura la cantante en el libro.

Sin embargo, Shar Jackson contradijo esta versión en una entrevista con The Daily Mail, asegurando que Britney estaba totalmente consciente de su embarazo y que incluso estuvo presente en el hospital cuando nació al segundo hijo que tuvo con Kevin, a quien llamaron Kaleb

En su declaración, Shar Jackson agregó que luego de que ambos se retiraron del hospital, se sintió traicionada y sola con un bebe recién nacido: “Me sentí traicionada y aplastada. Pensé, ¿Cómo podrías hacer algo así?”, dijo la mujer al medio británico.

Cuando Britney y Kevin se conocieron en 2004, él y su ex Shar ya tenían dos años de relación. Kevin era padrastro de los hijos mayores de ella y compartían una hija juntos, pero un contrato de él lo cambió todo.

“Un día, cuando tenía náuseas por la mañana y estaba a punto de cumplir seis meses de embarazo, Kevin tenía una audición para un comercial de Coca Cola o algo así en Los Ángeles. Luego no supe nada de él durante tres días”, dijo Jackson, asegurando que fue la noche donde el bailarín y coreógrafo conoció a Britney.

A pesar de la infidelidad, Shar confirmó que nunca le guardó rencor a Kevin, ya que lo amaba mucho y con el tiempo surgieron acuerdos para seguir llevando una buena relación con sus hijos: “Para mí, cualquier cosa construida sobre una base inestable no durará y comenzaron de manera inestable porque él estaba en una relación. Nunca odié a Kevin, porque si realmente amas a alguien, no puedes odiarlo”, explicó.

Por otro lado, la relación entre Britney y Kevin se fortaleció rápidamente, tanto así que se casaron en el 2004 y tuvieron dos hijos antes de su separación en el 2006.