Exguitarrista de Kiss, Ace Frehley, fallece a los 74 años

Los Angeles, Estados Unidos/Ace Frehley, cofundador y exguitarrista de la banda de rock Kiss, falleció a los 74 años en Estados Unidos, informó su entorno este jueves.

El legendario músico "murió pacíficamente en su casa rodeado por su familia en Morrison, Nueva Jersey, debido a una reciente caída", detalló su representante, Lori Lousararian, en un comunicado enviado a la AFP.

"Estamos completamente devastados", dijo su familia en un comunicado.

"En sus últimos momentos, tuvimos la suerte de rodearlo con amor, cuidado, palabras de paz, pensamientos, oraciones e intenciones a medida que dejaba la tierra".

"La magnitud de su partida es de proporciones épicas y va más allá de toda comprensión. Reflexionando sobre todos sus increíbles logros a lo largo de su vida, ¡la memoria de Ace continuará viviendo para siempre!"

Paul Daniel Frehley nació en Nueva York el 27 de abril de 1951, y comenzó a tocar guitarra de adolescente.

En 1973 cofundó Kiss, junto al baterista Peter Criss, el vocalista Paul Stanley y el bajista y vocalista Gene Simmons.

Kiss se hizo conocido por su estética glam, con enormes cabelleras, botas de plataforma, vestuarios estridentes y su maquillaje teatral, además de la pirotecnia y el dramatismo de sus conciertos, marcados por la increíblemente larga lengua de Simmons.

Cada miembro asumió un personaje, y el de Frehley fue "Space Ace" o "The Spaceman".

En medio de excesos relacionados con el abuso de drogas y alcohol, Frehley abandonó en 1982 la mítica agrupación, que con éxitos como "Rock and Roll All Nite" y "I Was Made for Lovin’ You" se convertiría en uno de los mayores grupos de la escena del rock mundial.

Su carrera como solista lo llevó a los primeros lugares de las listas de música de Estados Unidos con trabajos como "Origins Vol.1", en 2016.

Volvió brevemente a la banda en la década de 1990, y junto a ellos fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014.

El guitarrista estaba de gira este año con su más reciente trabajo "10,000 Volts", pero había suspendido el tour debido "a asuntos médicos".

Le sobreviven su esposa Jeanette y su hija Monique.