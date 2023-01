'Exigió 10 millones': la supuesta razón por la que Alfonso Herrera no se unió a RBD

La carismática banda mexicana surgida de la exitosa telenovela mexicana Rebelde y que luego se convirtió en un verdadero fenómeno juvenil, anunció su reencuentro con una gira mundial. Sin embargo, no todos los integrantes decidieron sumarse al nuevo reencuentro.

Aunque aún no se sabe cuándo dará inicio la gira “Soy Rebelde World Tour”, los primeros rumores apuntan a que iniciará en septiembre desde el Foro Sol de la Ciudad de México con la presencia de cinco de los seis integrantes originales: Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez. El único que se negó a participar fue el actor Alfonso "Poncho" Herrera.

A pesar que Herrera dejó claro que no volvería a integrar el grupo pues estaba completamente volcado a su carrera actoral la demanda de los fans por verlo en lo que podría ser la última reunión internacional de la banda ha provocado que más de uno indague qué hay detrás de no querer regresar a RBD.

Según información publicada por la revista TVNotas, el actor de películas como "Amarte Duele", "El Baile de los 41" y "Volverte a ver", sí estaba interesado en entrar a la gira, pues tras la primera reunión sin Dulce María, se estimó que la agrupación logró reunir cerca de 220 millones de pesos mexicanos con el show virtual "Ser o Parecer 2020".

Sin embargo, cuando los otros 5 integrantes se reunieron con Herrera, aparentemente de entrada habría puesto diversas condiciones y la exigencia de un sueldo por regresar al proyecto.

“De entrada les dijo: ‘Miren, la verdad es que a mí no me enorgullece haber estado en el grupo, ni me siento digno de haber pertenecido a RBD, si lo hago, lo haré por dinero y la cifra para que yo haga la gira serán 10 millones de dólares’; y eso no fue todo”.

Tras la presión de los fans y medios de comunicación por saber de él mismo por qué había dicho “no” a regresar a RBD, el actor fue cuestionado el pasado 30 de diciembre del 2022 las razones: “Voy a estar trabajando, amigos”.

“Yo estoy feliz, yo soy feliz de haber formado parte de un proyecto tan exitoso, y de haber sido... y estoy agradecido y seguiré agradecido simple y sencillamente siento y estoy feliz con los proyectos que tengo en este momento y creo que una cosa no va peleada con la otra porque, a final de cuentas, mi pasado es quien me hace la persona que soy en este momento”.