Exmiembro de la banda noventera S Club 7 fallece previo a la gira de reencuentro

Paul Cattermole, miembro del grupo británico de pop S Club 7, fue hallado muerto el pasado jueves 6 de abril en su residencia en Dorset, Inglaterra, solo unos meses antes del lanzamiento de la gira de reencuentro que la exitosa banda de pop tenía programada en este 2023.

Si bien, actualmente se desconoce la causa de la muerte, la policía confirmó que no hubo circunstancias sospechosas en el momento de hacer el levantamiento del cuerpo. Cattermole tenía 46 años.

La banda emitió un comunicado en su cuenta de Facebook expresando su profunda tristeza por la muerte de su compañero.

“Estamos realmente devastados por el fallecimiento de nuestro hermano Paul. No hay palabras para describir la profunda tristeza y pérdida que todos sentimos. Fuimos muy afortunados de haberlo tenido en nuestras vidas y estamos agradecidos por los increíbles recuerdos que tenemos”, dice el comunicado. “Todos y cada uno de nosotros lo extrañaremos profundamente. Le pedimos que respete la privacidad de su familia y de la banda en este momento”.

S Club 7 fue creado en 1998 por el exmánager de las Spice Girls, Simon Fuller, y estaba compuesto por siete miembros: Jon Lee, Bradley McIntosh, Rachel Stevens, Hannah Spearritt, Jo O'Meara, Tina Barrett y el fallecido Paul Cattermole. Desde que hicieron su debut con su álbum "S Club", la banda alcanzó un rápido éxito que se fue diluyendo hasta su separación en 2003.

A lo largo de su carrera, encabezaron la lista de sencillos del Reino Unido con "Bring It All Back", "Have You Ever", "Don't Stop Movin” y “Never Had a Dream Come True”, que se convirtió en un éxito Top 10 en Estados Unidos y otras regiones.

Después de dejar el grupo, Cattermole tuvo problemas financieros, incluso se declaró en bancarrota y puso a la venta su premio BRIT en eBay.

S Club 7 se reunió en 2015 para una gira, pero no han actuado juntos en ocho años.

Hace apenas unos días, la banda anunció un reencuentro con motivo del 25 aniversario de su fundación. Su gira en un principio contempla 11 fechas por el Reino Unido e Irlanda y arrancará a partir de octubre.