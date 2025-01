Muere Winnie Khumalo, leyenda del afropop, en pleno traslado al hospital

La cantante y actriz, conocida por su imponente voz y su pasión artística, murió a los 51 años mientras era trasladada de urgencia al hospital por su hija, Rethabile Khumalo.

La noticia fue confirmada por Tshepi Rakeepile, hermana de la cantante, quien compartió detalles de este trágico momento en una entrevista con SABC TV. Según ella, Winnie había mostrado señales de recuperación tras una breve enfermedad que la había aquejado. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado.

“Mi hermana estaba enferma. Pensamos que se había recuperado, pero esta mañana resultó que no fue así. Su hija, Rethabile, la llevó de urgencia al hospital, pero desafortunadamente fue declarada muerta al llegar”, explicó Tshepi.

Hasta ahora, la familia no ha revelado más detalles sobre la causa específica de su fallecimiento. No obstante, su partida ha dejado un profundo vacío en el corazón de sus seguidores y colegas.

Te puede interesar: Un descuido en 'El Juego del Calamar 2' se convierte en tendencia en redes sociales

Te puede interesar: Kourtney Kardashian comparte el secreto para recuperar su figura después de su cuarto hijo

Winnie Khumalo, nacida el 20 de julio de 1973, inició su carrera artística en los años 80, logrando consolidarse como una de las voces más icónicas de Sudáfrica. Su versatilidad y talento la llevaron a explorar diversos géneros musicales, siempre manteniendo su esencia en el afropop.

Firmada por Kalawa Jazmee Records, Khumalo lanzó éxitos que definieron una época, como Loluthando, Live My Life, Wema Nami y Kulezontaba. Su colaboración con artistas como Brenda Fassie y su participación en series de televisión como Clash of the Choirs South Africa demostraron su capacidad para brillar en múltiples facetas artísticas.

La discográfica Kalawa Jazmee Records expresó su pesar por la pérdida de Winnie a través de un emotivo mensaje: “Su pasión, talento y dedicación a su oficio han dejado una marca indeleble en la industria. Su legado vivirá para siempre”.

Más allá de su música, Winnie Khumalo era una presencia constante en las redes sociales, donde compartía momentos de su vida profesional y personal con sus aproximadamente 36 mil seguidores en Instagram. Su última publicación, en noviembre de 2024, anunciaba una presentación para las festividades navideñas, mostrando su entusiasmo por seguir conectando con su público.

Deja un legado que trasciende generaciones, así como a sus dos hijos, Thabo Khumalo y Rethabile Khumalo. Rethabile, quien también es cantante, estuvo al lado de su madre en sus últimos momentos, un testimonio del fuerte vínculo entre ambas.

Tras la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de tributo y condolencias. Fans, colegas y figuras públicas recordaron la huella que Winnie dejó en la música sudafricana y su impacto en la industria.