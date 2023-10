¡Es un abuso! Fanáticos estallan con Karol G por los precios de los boletos para su concierto

Todo un revuelo ha causado la apertura de taquilla para los conciertos que Karol G dará en la ciudad de Bogotá, Colombia, en abril de 2024 como parte de su gira mundial "Mañana será bonito". El problema surge por la marcada diferencia en el costo de los boletos entre una ciudad y otra, lo que ha generado una avalancha de críticas por parte de sus fanáticos.

No cabe duda que hoy por hoy, Karol G es una de las artistas del género urbano más influyentes y escuchadas a nivel mundial, es por eso que allá donde quiera que se presenta, sus conciertos terminan siendo "sold out" en cuestión de minutos y prueba de ello es precisamente su país natal.

Resulta que durante su gira mundial por Latinoamerica, La Bichota ofrecerá cuatro conciertos en Colombia: dos en el Atanasio Girardot de Medellín (1 y 2 de diciembre de 2023) y otros dos en El Campín de Bogotá (5 y 6 de abril de 2024). La euforia por la artista paisa fue tal en la tierra que la vio crecer que las entradas para su primer concierto en Medellín se agotaron en menos de una hora, lo que obligó a su equipo de trabajo a abrir una segunda fecha, en la que las entradas también se agotaron en menos de dos horas.

En tanto, el pasado 16 de octubre salieron a la venta los boletos para los conciertos en Bogotá. Sin embargo, el costo de las entradas para estas presentaciones en la capital colombiana generó bastante controversia, luego que los fanáticos se percataran que el precio de los boletos era muy diferente entre ambas ciudades. Y es que mientras los tiquetes para Medellín pasaban de aproximadamente $108.000 a $350.000 pesos colombianos (entre 25 y 82 dólares), en El Campín el salto es monumental, pues van de los $150.000 a $480.000 (entre 35 y 113 dólares).

Lo mismo pasa con las localidades más cercanas al escenario. Por ejemplo, los VIP Oriental y Occidental oscilan entre los 238 y 250 dólares, mientras que los Palcos tienen un costo de 5,932 dólares y tienen capacidad para 10 personas. Es decir que cada persona estaría pagando 593 dólares aproximadamente.

Por otro lado, la localidad Oriental Alta Familiar, en la que podrán asistir menores de edad, las entradas para el concierto de ‘La Bichota’ en la capital del país tienen un costo de 597,000 pesos (140 dólares), mientras que en la ciudad de Medellín esta misma localidad tenía un costo de 361.000 pesos (85 dólares).

Esta marcada diferencia generó todo un debate en redes sociales donde la gran mayoría de los usuarios mostraron su rechazo al alto costo de los boletos, considerándolo como un abuso y un exceso de especulación.

“Cuando Karol G dijo que nos iba a consentir, pensé que era de otra manera, no con el bolsillo. Ni Coldplay o Paramore se atrevieron a tanto”, “Cómo va a vender más caro en Bogotá que es un concierto y no Medellín que es un festival”, Necesito saber si se me está cayendo o no del pedestal Karol G. ¿Los precios de las boletas dependen totalmente de los empresarios o el artista puede tomar partido?”, fueron algunos de los mensajes que compartieron sus fans.

PRECIOS OFICIALES - MAÑANA SERÁ BONITO TOUR EN BOGOTÁ 🌺



Preventa Bancolombia | Mastercard, mañana 10:00AM en @Tuboletaoficial 🎫 pic.twitter.com/nydERp2T2O — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) October 16, 2023

Modo tusa porque NADIE debería comprar boletas para Karol G en Bogotá.



Absurdamente costosas, es un abuso! pic.twitter.com/1ta8dT0V1V — Claudia Martinez (@claumarrtinez) October 16, 2023

yo viendo los precios de karol g en bogotá pic.twitter.com/UAtQBCl541 — RICHIE ♡ (@gricardox) October 20, 2023

Los precios de Karol G para Bogotá Nos descuadraron a muchos que nos habíamos presupuestado con los precios de Medellín.

Hacernos eso no es muy bichota de tu parte. — Aleja 🐰🍓 (@M_aleja1) October 16, 2023