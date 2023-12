Final de La Voz Alemania es este viernes, aquí te decimos cómo votar por la panameña Emely Myles

¡El momento de la verdad ha llegado! La gran final de La Voz Alemania se realizará este viernes 8 de diciembre a las 2:15 de la tarde, hora de Panamá, y allí estará la panameña Emely Myles como una de las cinco finalistas que buscará la corona de la décimo tercera temporada de uno de los realities de canto más importantes a nivel mundial. Pero, ¿puede la panameña recibir votos desde Panamá? Por supuesto que sí. Aquí te contamos cómo puedes apoyar a Emely votando desde Panamá.

Desde que Emely Myles logró clasificar a la ronda de batallas de La Voz Alemania, rápidamente se convirtió en una de las favoritas del público. Con su potente y maravillosa voz supo cautivar semana a semana a los entrenadores y en especial a los votantes. En las semifinales, con una majestuosa interpretación de "I´ll Never Love Again", de Lady Gaga, canción compuesta para la banda sonora de la película A Star Is Born, Myles se llevó una ovación de pie. Su presentación fue considerada como una de las mejores de la noche, lo que le valió un puesto en la final junto a otros cuatro concursantes.

La panameña ha recibido una avalancha de apoyo en redes sociales por el inmeso orgullo de representar a Panamá con su extraordinario talento. Sin embargo, muchos se han preguntado si se puede votar por Emely desde Panamá. Ante el interés que han mostrado muchos usuarios, en tvn-2.com hicimos la consulta al operador de servicios de telecomunicaciones Cable & Wireless y nos confirmaron que sí es posible votar desde Panamá.

Cómo votar por Emely

Según la información suministrada por el operador, desde Panamá solo se puede votar a través de llamadas, ya sea por teléfono fijo o móvil (los mensajes SMS no están habilitados).

Para poder votar tendrá que marcar primero el código de área de Alemania, luego el número asignado a Emely (01379787811).

O sea: +49 01379787811

Costo por minuto

Tarifa móvil: 1.15 por minuto

Tarifa teléfono fijo: B/. 0.51 centavos

El 1 de diciembre tuvieron lugar las semifinales de “La Voz de Alemania” 2023 donde 13 talentos se enfrentaron por uno de los cinco puesto en la final que tendrá lugar este viernes 8 de diciembre a las 8:15 pm hora local de Alemania (2:15 pm. de Panamá).

Estos talentos llegaron a la final: