Harry Styles bromea sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

El artista convirtió su concierto en el Madison Square Garden en uno de los momentos más comentados del fin de semana después de lanzar una referencia a la boda de la pareja.

El cantante británico Harry Styles se dirigía al público durante el cierre de su presentación cuando destacó la importancia del escenario. “¡Estamos en el Madison Square Garden, hogar de los campeones del mundo, los New York Knicks!”, expresó ante los asistentes. Segundos después añadió: “Y aquí también hacen bodas”, comentario que provocó una reacción entre sus seguidores.

La frase hacía referencia al matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce, quienes contrajeron matrimonio el 3 de julio en el Madison Square Garden en una ceremonia privada que reunió a figuras del entretenimiento. Adam Sandler ofició el enlace y entre los invitados estuvieron Selena Gomez, Jack Antonoff, Bradley Cooper, Lena Dunham y Dakota Johnson.

También asistió Zoë Kravitz, actual pareja y prometida de Styles. El cantante británico habría recibido una invitación, pero sus compromisos profesionales de su gira le impidieron acudir a la celebración.

La coincidencia adquiere especial interés debido a la historia sentimental de Harry Styles y Taylor Swift, quienes mantuvieron un romance entre noviembre de 2012 y enero de 2013. Desde entonces, seguidores de ambos artistas han relacionado diferentes canciones con aquella relación. El álbum 1989, publicado por Swift en 2014, ha sido especialmente vinculado con esa etapa, por el tema Style.

El mismo día de la boda, mientras cumplía una presentación de su residencia en el Wembley Stadium de Londres, Styles interpretó Two Ghosts, canción publicada en 2017 y considerada por fanáticos como una posible respuesta musical a Style. Su letra incluye el verso: “Same lips red, same eyes blue / Same white shirt, couple more tattoos (Los mismos labios rojos, los mismos ojos azules / La misma camisa blanca, un par de tatuajes más)”.

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La presentación del sábado pertenece a la residencia de 30 conciertos de Harry Styles en el Madison Square Garden, única parada estadounidense de su gira Together, Together. Durante la primera noche, el músico rindió homenaje a Dolly Parton interpretando su clásico de 1974 I Will Always Love You.

Mientras Styles continúa con sus presentaciones, Kravitz ha hablado sobre la atención que rodea su relación. En una entrevista con British Vogue, describió como “abrumadora” la exposición y explicó: “Soy consciente de que está ocurriendo. Soy consciente de cuándo ocurre, como cuando hay ocho personas fuera de mi casa; eso es muy incómodo. Soy consciente de todos los ingredientes que crean aquello de lo que estamos hablando”.

La actriz agregó: “Pero eso no significa que necesariamente estés bien con ello”. Los rumores sobre un compromiso aumentaron después de que fuera fotografiada llevando un anillo en el dedo anular izquierdo. La pareja habría formalizado su compromiso en abril.

Kravitz también abordó cómo proyecta su futuro profesional y familiar: “Tengo que ser realista. Si quiero hacer algo bien, tengo que concentrarme en ello. Conociéndome, no voy a tener un hijo y dirigir películas exactamente al mismo tiempo. Tienes que decidir dónde quieres poner tu energía”.

La actriz cuenta con créditos en producciones como The Batman, Big Little Lies y Mad Max: furia en el camino. Styles, por su parte, saltó a la fama con One Direction después de participar en The X Factor en 2010 y posteriormente consolidó una carrera como solista, con álbumes y sencillos número uno en Reino Unido.